Benfica em vantagem na 2.ª eliminatória da Taça EHF

O Benfica colocou-se neste sábado em vantagem na 2.ª eliminatória da Taça EHF, de andebol, ao vencer o Hafnarfjordur por 37-32, no pavilhão da Luz. No domingo, disputa-se o segundo e decisivo encontro entre portugueses e islandeses.

Para chegarem à fase de grupos da competição, as "águias" precisam não só de vencer esta eliminatória, mas também a próxima. Para já, as contas estão bem encaminhadas, graças a um triunfo que permite encarar o embate da segunda mão, novamente na Luz, com confiança.

"Estava convencido de que podíamos ter feito uma diferença maior, mas não deixa de ser um bom resultado. Amanhã tentaremos fazer alterações na defesa, para não sofrermos tantos golos", resumiu Carlos Resende, treinador do Benfica.

