Mais noites de domingo com Maria João Seixas e conversas "ao ressalto da bola"

“Estamos todos muito convocados para ver as diferenças em estado de exaltação. O inimigo, o estrangeiro. Eu estou aqui para ver as afinidades.” Maria João Seixas, conversadora, volta este domingo à RTP2 para a segunda edição do programa Afinidades – 13 conversas com cientistas, músicos, artistas ou jornalistas para terminar as noites de fim-de-semana.

É um regresso, depois das primeiras 14 entrevistas que começaram a ir para o ar em Setembro de 2016, e que na altura considerava “uma imprudência” e uma alternativa aos mais estridentes programas concorrentes dos outros canais generalistas naquele horário. O sentimento mantém-se: “Acho sempre que é uma imprudência, dos responsáveis pelo canal”, brinca em resposta ao PÚBLICO.

PUB

O objectivo do programa é “celebrar, de uma maneira muito intensa mas muito serena, pessoas. Mas sem sentimentalismos baratos – embora eu às vezes me comova, sou de lágrima muito fácil”, ri. Aos domingos às 23h, logo a seguir à série Sara, de Marco Martins e com Beatriz Batarda, desfilam os seus convidados. Começa com Johnson Semedo, que cresceu na Cova da Moura e agora gere a Academia do Johnson e sua equipa de futebol, seguindo-se a cientista Ana Domingos, especialista em obesidade, o historiador Rui Ramos, o documentarista João Moreira Salles, o padre Tolentino Mendonça (actualmente bibliotecário da Biblioteca Apostólica Vaticana), a jornalista Luísa Schmidt, o arquitecto Manuel Salgado, a guitarrista Marta Pereira da Costa, o cientista António Coutinho, o veterinário e fotógrafo Jorge Bacelar, a actriz Beatriz Batarda, o maestro Pedro Neves e o músico, arquitecto e artista Emanuel Dimas Pimenta.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Não me preparo muito para as conversas”, confessa Seixas, receando que tal seja confundido com soberba – não é, é método. “O que me interessa sempre é não me afastar da primeira ideia que tive para conversar com aquela pessoa. E depois vou ao ressalto da bola. São os convidados que dirigem a conversa, e eu estou ali deliciada a ouvi-los.”

PUB

Os 13 programas já estão todos gravados – as conversas decorreram entre Março e Abril – e nascem de um qualquer momento em que Maria João Seixas se cruzou com algo que lhe interessou nos futuros entrevistados. Ex-directora da Cinemateca Portuguesa (2010-13), como entrevistadora é reconhecida sobretudo pelo seu trabalho na década de 1990 (assinou Quem Fala Assim, Sempre aos Domingos e Olhos nos Olhos sempre na RTP2). Na década seguinte os leitores encontravam-na no PÚBLICO, com as Conversas com vista para... entre o final de 1999 e o início de 2007.

Afinidades regressa enquanto à mesma hora, na RTP1, convive com o The Voice Portugal e um filme americano; na SIC concorre com as duas novelas Vidas Opostas e Segundo Sol e na TVI com o líder Pesadelo na Cozinha e com outro filme norte-americano. Quer continuar a ser um espaço de serenidade e reflexão. “Não estou a cumprir nenhum papel a não ser o gosto que tenho em fazê-lo, e em celebrar pessoas.” Estará no ar até ao início de 2019.

PUB