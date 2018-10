A Protecção Civil estendeu, nesta sexta-feira, o alerta sobre o furacão Leslie a todo o território continental português. Os efeitos da tempestade devem fazer-se sentir a partir das 19h de sábado e prolongar-se até às 12h de domingo. Espera-se vento forte, precipitação e agitação marítima.

“O território continental português será afectado muito provavelmente em toda a sua extensão geográfica, não sendo possível ainda indicar com precisão as áreas de maior impacto dos fenómenos meteorológicos”, lê-se no comunicado da Protecção Civil.

Foto A previsão da trajectória do Leslie, pelo Centro Nacional de Furacões norte-americano National Hurricane Center

PUB

O pico mais crítico da passagem da tempestade irá verificar-se “entre as 0h e as 6h de domingo para o vento, as 1h e as 16h de domingo para a precipitação, as 3h e as 12 de domingo para a agitação marítima”, continua a mesma nota.

PUB

PUB

A Protecção Civil recomenda especial cuidado com o vento porque poderá "soprar forte nalgumas regiões" e contribuir "para a evolução rápida dos incêndios rurais que venham a verificar-se".

É provável que se registem danos em estruturas, quedas de árvores, acidentes na orla costeira, inundações e cheias rápidas em locais mais vulneráveis e formação de lençóis de água e gelo em estradas. A Protecção Civil desaconselha a realização de actividades à beira-mar e em zonas arborizadas.

Na tarde desta sexta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera punha a Madeira "sob vigilância" pela passagem do Leslie e alertava para a probabilidade (entre 20% e 30%) de a tempestade afectar o Continente. A incerteza que existe em relação à trajectória exacta da tempestade leva, porém, a Protecção Civil a emitir um alerta para a totalidade do território continental.

De acordo com o Centro Nacional de Furacões norte-americano, o centro do Leslie vai passar “a norte da ilha da Madeira no sábado, aproximar-se da porção sudoeste da Península Ibérica na noite de sábado e deslocar-se para o interior da Península [Ibérica] no domingo”. Na noite desta sexta-feira, o furacão Leslie encontrava-se a 530 quilómetros sul do arquipélago dos Açores e 830 quilómetros a oeste do arquipélago da Madeira.

O dispositivo de socorro na Região Autónoma da Madeira está em "alerta máximo" devido à aproximação do furacão, que deverá atingir o arquipélago a partir das 7h de sábado.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em comunicado, a TAP alerta para a possibilidade de a "operação regular de e para o Funchal e de e para Porto Santo" poder ser afectada pela passagem do Leslie.

Os três primeiros voos de sábado, com partida da Madeira, serão antecipados e irão realizar-se durante a noite desta sexta-feira. Todos os outros voos previstos para sábado, até às 18h, serão cancelados.

A previsão de mau tempo para o arquipélago da Madeira motivou também a Porto Santo Line a suspender as viagens marítimas para o Porto Santo.

PUB