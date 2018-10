Marcelo preocupado com falta de procuradores para investigar corrupção

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, mostrou-se esta sexta-feira preocupado com a falta de recursos humanos do Ministério Público, em especial no que ao combate à grande criminalidade económico-financeira diz respeito.

Na tomada de posse da nova procuradora-geral da República, Lucília Gago, Marcelo Rebelo de Sousa recordou como ficou admirado com aquilo que viu numa visita que fez ao Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), em Lisboa, em 2016: "Salas cheias de papéis até ao tecto, como que esmagando os magistrados na imensidão da sua tarefa", apesar da escassez de recursos humanos.

O chefe de Estado mencionou três vezes no seu discurso o fenómeno da corrupção, cujo combate considera um desígnio nacional. Algo que Lucília Gago viria a reforçar, quando declarou que esta será uma das grandes prioridades do seu mandato.

