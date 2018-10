O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) considera “muito provável”, com um grau de possibilidade de 70 a 90%, que as ilhas da Madeira e Porto Santo comecem a sentir os efeitos da passagem do furacão Leslie a partir 10h de sábado. A tempestade encontrava-se nesta noite de quinta-feira a cerca de 1860 quilómetros a oeste-sudoeste da Madeira, deslocando-se para nordeste.

O IPMA prevê que o Leslie possa trazer “vento forte” a partir de sábado, com rajadas de até 90 quilómetros por hora, que nas regiões montanhosas será “muito forte” (110 km/h). São ainda esperadas ondas de até 12 metros de altura máxima, chuva forte e trovoada.

Já esta sexta-feira, entre as 11h59 e as 23h59, as costas norte e sul da Madeira estarão sob aviso laranja de agitação marítima. Todo o arquipélago estará sob aviso amarelo de vento e precipitação.

O instituto, que está a acompanhar a trajectória da tempestade, irá emitir um novo comunicado às 10h desta sexta-feira.

