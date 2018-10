Bispo de Hiroxima preside à peregrinação aniversária de Fátima

O bispo de Hiroxima, Alexis Mitsuru Shirahama, preside à peregrinação internacional aniversária que se realiza esta sexta-feira e sábado no Santuário de Fátima, onde se tem registado um aumento de peregrinos asiáticos.

Segundo o santuário, a presença do bispo de Hiroxima "materializa a atenção" que tem sido dada ao continente asiático, "proveniência de onde se tem registado um aumento anual de peregrinos".

O programa da peregrinação para esta sexta-feira integra a saudação inicial, na Capelinha das Aparições, a recitação do rosário, a procissão das velas e a missa da vigília.

No sábado, o destaque vai para a recitação do rosário, seguida da missa internacional, no recinto de oração, que terminará com a procissão do adeus.

O convite para que Alexis Shirahama presidisse à peregrinação surgiu após um primeiro contacto entre ele e o bispo de Leiria-Fátima, no âmbito de pedido de relíquias de São Francisco e Santa Jacinta Marto.

Esta peregrinação "evoca a última aparição de Nossa Senhora aos pastorinhos, a 13 de Outubro de 1917, na Cova da Iria, na qual a virgem pediu que ali se fizesse uma capela em sua honra e que se continuasse a 'rezar o terço todos os dias'", segundo o relato feito por Lúcia de Jesus, nas suas memórias.

Trata-se da sexta peregrinação internacional aniversária deste ano pastoral, sob o tema "Tempo de graça e misericórdia: dar graças pelo dom de Fátima".

