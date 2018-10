PEV garante mais salas do pré-escolar no Orçamento

O Partido Ecologista Os Verdes (PEV) conseguiu o compromisso do Governo no sentido de universalizar a cobertura do pré-escolar em 2019, fixando o número de salas entre 100 e 150. Este número ainda está a ser negociado no âmbito do Orçamento do Estado (OE) para 2019, segundo o PEV.

Esta é uma das três medidas conseguidas pelo PEV no orçamento e pretende colmatar as “falhas de cobertura” para as crianças de quatro anos nas áreas metropolitanas, segundo um comunicado do partido. O PEV ainda está a negociar com o Governo o número de salas necessário para reforçar essa resposta, mas deverá situar-se entre as 100 e as 150.

PUB

Outra das medidas que o PEV fechou com o Governo no OE foi a actualização do valor das pensões mínimas com os aumentos extraordinários de 2017 e de 2018. A solução visa acabar com “situações de injustiça, onde pessoas com o mesmo número de anos de carreira contributiva, mas que acederam à reforma em anos diferentes, têm valores diferentes de pensão”, refere o mesmo comunicado.

PUB

O PEV assegurou ainda o compromisso de contratar, em 2019, mais 25 vigilantes da natureza.

PUB

PUB