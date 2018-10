Ministro da Defesa demite-se do Governo

O ministro da Defesa, Azeredo Lopes, demitiu-se esta sexta-feira do Governo na sequência da caso de Tancos, e sobretudo das suspeitas de encobrimento da operação de devolução das armas roubadas.

A saída do ministro já era defendida dentro do Governo, como noticiou o PÚBLICO esta manhã. A demissão era admitida para depois da aprovação do Orçamento do Estado para 2019, caso o ministro não fosse constituído arguido antes, cenário em que a cessação de funções seria imediata.

Aumentar

PUB

PUB