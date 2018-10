PUB

Sans Forgetica não é um tipo de letra fácil de ler — característica que dá dores de cabeça aos designers, mas que pode ajudar a aliviar as dos estudantes. Isto porque a inclinação para a esquerda e as falhas em cada letra ajudam os leitores a reterem o que leram mais facilmente, acreditam os investigadores que a desenvolveram.

Segundo os designers e a equipa do laboratório de estudos comportamentais da universidade RMIT, em Melbourne, Austrália, os tipos de letra sem serifa que apresentaram recentemente é eficaz para memorizar palavras precisamente por ser quase ilegível. “É o princípio de aprendizagem da ‘dificuldade desejada’”, explica Jo Peryman, uma das investigadoras. “Adiciona-se uma obstrução ao processo de aprendizagem de modo a promover um processo de reconhecimento cognitivo mais profundo, o que resulta numa melhor retenção.”

As falhas na estrutura de cada letra, por exemplo, obrigam quem a vê a esforçar-se mentalmente por completar os espaços em branco — o que instantaneamente desacelera também o ritmo de leitura. Podes ver um exemplo abaixo. Resultou?

Durante os seis meses do processo de criação, foram desenhados e testados vários tipos de letra. Este foi o que obteve melhores resultados, uma vez que “quebrou os princípios do design sem se tornar demasiado ilegível”. “É a primeira vez que princípios específicos da psicologia foram combinados com princípios da teoria do design, de modo a criar um tipo de letra”, defendem.

Dos 400 estudantes que o testaram, 57% memorizaram o texto escrito em Sans Forgetica. A taxa de sucesso para os que leram em Arial baixou sete pontos percentuais (50%).

Além de ser útil para memorizar os apontamentos, pode ainda ser usado para estudar línguas estrangeiras ou ajudar pessoas que se debatam com perda de memória.

No site oficial do projecto, podes fazer download gratuito da Sans Forgetica (ficheiro OpenType) ou adicioná-la como uma extensão do Google Chrome, para quando estiveres a estudar online.

