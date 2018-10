As jovens estudantes Majdoleen, Saja Samar e Aya nasceram e cresceram na Palestina, num ambiente “familiar e conservador”. Em 2014, a israelita Iris Hassid Segal deu início a uma série fotográfica de natureza documental – que se mantém em desenvolvimento – sobre as suas vidas em Telavive.

O que significa, do ponto de vista identitário, ser jovem, mulher e palestiniana numa cidade judaica? Esta é a questão à qual a fotógrafa responde na sinopse do projecto Kana-Tel Aviv-Nazareth, presentemente em exposição em Braga, ao abrigo do Festival Internacional Encontros da Imagem. “Ser árabe em Telavive é uma experiência complicada. Por um lado, existem oportunidades de trabalho e de frequência universitária [para estes jovens]; ao mesmo tempo, falar árabe em público — e não hebreu — é razão bastante para receber olhares de desaprovação.” O mundo destas três jovens mulheres é, por isso, pautado por uma postura de constante diplomacia. “Vivem entre a tradição e a necessidade de independência, em busca de uma voz e expressão próprias, motivadas pela busca de uma afirmação pessoal entre dúvidas e preocupações sobre a sua identidade.”

O conflito israelo-árabe não impede estas jovens de desfrutar de todas as oportunidades que Telavive tem para oferecer. “Na verdade, elas tiram vantagem de todas as oportunidades que lhes são concedidas para atingir as suas metas pessoais. Estão, simplesmente, numa viagem de auto-descoberta; querem descobrir quem são e em quem se podem tornar.”

Iris não esconde a relação de proximidade que estabeleceu com as três jovens estudantes. “A nossa relação é baseada em confiança e colaboração”, explica. “Elas são as minhas guias e, como tal, co-dirigem as fotografias que construo.” Usa suporte analógico e médio formato para realizar as suas imagens, que serão brevemente convertidas em fotolivro.