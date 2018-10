A Singularidade Tecnológica

O termo singularidade é comum na física e na matemática. Em física, o termo é usado para descrever fenómenos onde as leis da física, tal como as conhecemos, deixam de ser aplicáveis devido às condições extremas como, por exemplo, os buracos negros ou o Big Bang, o evento que esteve na origem do Universo. Em matemática, corresponde, similarmente, a um ponto onde uma função matemática deixa de ter um valor definido, o que pode acontecer por diversas razões como, por exemplo, uma divisão por zero.

John von Neumann, um famoso matemático, físico e engenheiro terá sido o primeiro a conceber a eventual possibilidade da existência do fenómeno que agora é designado por singularidade tecnológica. Von Neumann terá referido, pouco antes da sua morte, em 1957, que “a evolução cada vez mais acelerada da tecnologia e das alterações ao nosso modo de vida parece aproximar-se de uma singularidade na história da humanidade para além da qual a sociedade, tal como a conhecemos, não poderá continuar”. Von Neumann influenciou profundamente a ciência e a tecnologia, e esta ideia foi uma das muitas que deixou para a posteridade. De acordo com os defensores da ideia, a sucessão de inovações tecnológicas cada vez mais rápidas conduzirá a uma alteração tão profunda e tão rápida da sociedade, que se torna impossível prever o futuro da nossa espécie para além de um dado instante no tempo, instante que corresponderia exactamente ao momento de ocorrência dessa singularidade tecnológica.

PUB

Existem diversos mecanismos que poderão, conceptualmente, vir a causar uma singularidade tecnológica. Uma rápida evolução das tecnologias de inteligência artificial, que conduzisse à criação de um computador vastamente mais inteligente que qualquer ser humano, é um desses mecanismos, proposto originalmente por Irving John Good, em 1965. Outro mecanismo possível seria o desenvolvimento de nanotecnologias que permitissem reparar, ao nível microscópico, órgãos e células do corpo humano, conduzindo na prática à cura de todas as doenças, à supressão do envelhecimento e à imortalidade. Outros possíveis mecanismos têm sido propostos, embora nenhum deles seja considerado tão plausível como o rápido desenvolvimento das tecnologias de inteligência artificial.

PUB

A ideia de poderá vir a existir uma singularidade tecnológica ganhou, rapidamente, adeptos, incluindo aqueles que adoptaram a filosofia do Transumanismo, um movimento que defende que o futuro da humanidade passa, exactamente, pelo uso da tecnologia para transformar radicalmente a condição humana. Escritores de ficção, como Vernor Vinge, e de não-ficção, como Ray Kurzweil, exploraram e divulgaram esta ideia, tendo alguns defendido, muito optimisticamente, que a singularidade tecnológica ocorrerá dentro de poucas décadas. Foram mesmo criadas diversas empresas, entre as quais aquela que é conhecida como Singularity University, que baseiam o seu lucrativo modelo de negócio na exploração do interesse que existe por este conceito.

PUB

Apesar disso, existe pouco acordo, entre os cientistas, de que o conceito faça sentido, e muito menos de que virá a ocorrer um fenómeno correspondente a uma singularidade tecnológica, algures no futuro. A maioria dos cientistas acredita, pelo contrário, que a evolução progressiva, e sempre acelerada, da tecnologia, não irá criar uma singularidade, mas apenas um desenvolvimento contínuo e sustentado da sociedade. Acresce que a função matemática designada por exponencial - cujo valor se multiplica por uma constante fixa, a cada ano que passa - que muitos adeptos do fenómeno defendem descrever a evolução de muitas tecnologias não exibe, realmente, qualquer singularidade no sentido matemático do termo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Alguns autores vão mais longe e argumentam mesmo que a aceleração do desenvolvimento tecnológico, a que assistimos, não irá perdurar e mesmo que é, em muitos aspectos, uma ilusão. Robert Gordon, um conhecido economista norte-americano, argumentou num livro publicado em 2016 (The Rise and Fall of American Growth) que a época dourada do desenvolvimento tecnológico já passou, e que assistiremos daqui para a frente apenas a desenvolvimentos incrementais. Para além da evidência económica (um limitado crescimento da economia nas últimas décadas), os argumentos que suportam esta visão baseiam-se na ideia de que, nos últimos três séculos, foram descobertas, praticamente, todas as leis da natureza, e dominadas as tecnologias que se baseiam nestas leis. O electromagnetismo, a relatividade, a mecânica quântica, assim como a química moderna, a ciência de materiais e as tecnologias nucleares estiveram na origem dos radicais desenvolvimentos que conduziram à sociedade moderna. Não é, de facto, expectável que venham a ser descobertos, nos próximos séculos, novas leis fundamentais da física que conduzam a avanços disruptivos na nossa capacidade para manipular o mundo. As descobertas dos últimos séculos conduziram às duas primeiras revoluções industriais e ao crescimento económico que elas despoletaram. Já a terceira revolução industrial, a dos computadores, conduziu a um mais limitado crescimento económico e teve, na opinião de Robert Gordon, um muito menor impacto na estrutura da sociedade e no nosso estilo de vida. Nesta visão, menos optimista, assistiremos a uma progressiva desaceleração do desenvolvimento tecnológico, e aproximar-nos-emos de um regime mais estável, onde as inovações tecnológicas que vierem a ter lugar acabarão por ser menos disruptivas que a máquina a vapor, o motor de combustão interna, a electricidade ou o computador.

PUB

Fica, assim, a dúvida sobre o que acontecerá ao desenvolvimento tecnológico e à sociedade, nas próximas décadas e nos próximos séculos. Teremos, no fim do século XXI, mais ou menos os mesmos telemóveis, computadores e automóveis que temos agora, mais avançados tecnicamente mas a fornecerem, essencialmente, os mesmos serviços que hoje? Iremos, pelo contrário, assistir à introdução de novas tecnologias, a um ritmo cada vez mais acelerado, e teremos, daqui a 80 anos, uma sociedade profundamente diferente da actual? Ou assistiremos, nas próximas décadas a uma singularidade tecnológica e sofreremos, antes do fim do século, uma transformação tecnológica tão radical e tão disruptiva que conduzirá a uma sociedade completamente incompreensível para a nossa mentalidade actual ou mesmo à extinção da humanidade, tal como a conhecemos hoje?

Pessoalmente, inclino-me para a segunda possibilidade. Não creio que venha a existir uma singularidade tecnológica que cause uma disrupção total da sociedade. Também não acredito que o desenvolvimento tecnológico estagne. Continuaremos, com certeza, a assistir a rápidos desenvolvimentos da tecnologia, potenciados por um domínio cada melhor das leis da física que já conhecemos hoje e teremos, no fim do século XXI, uma sociedade que será pelo menos tão diferente da actual como a sociedade actual é diferente daquela que assistiu ao eclodir da segunda guerra mundial. Serão, em todo o caso, décadas interessantes, e já nasceram muitos dos que irão conhecer a resposta a estas perguntas, no dealbar do século XXII.

PUB