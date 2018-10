Neste episódio, em que votam os norte-americanos no próximo dia 6 de Novembro nas eleições intercalares? As contas para as corridas à Câmara dos Representantes e ao Senado dos Estados Unidos.

