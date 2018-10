Gaia afirma-se como cidade do vinho durante o fim-de-semana

Até domingo, 14 de Outubro, Vila Nova de Gaia recebe a primeira edição do Port & Wine World, que iniciou esta sexta-feira. O evento é maioritariamente direccionado a turistas e leva, ao Cais de Gaia, não só vinhos do Porto mas também vinhos do Douro e do Norte do País.

No total, são 14 expositores de vinho e três de gastronomia que juntam apenas produtores do Norte do país. Sara Brandão e Ana Ferro que, em articulação com a Câmara Municipal de Gaia, organizaram o evento, apontaram pretender uma “reafirmação de Gaia como uma cidade de vinhos”.

Segundo Sara Brandão, estava a fazer falta um evento de vinhos em Gaia porque “estão todos centralizados no Porto”. “Gaia é a cidade do vinho porque é onde o vinho dorme. Internacionalmente, associamos o vinho do Porto ao Porto, que é conhecido como a cidade do vinho, mas todos sabemos que as caves e onde o vinho está é aqui do lado de Gaia”, apontou. “Para Gaia não perder o seu protagonismo nesse sentido, consideramos que é importante estarmos aqui.”

Os produtores de vinho que marcam presença no evento foram convidados pela organização a inscrever-se e os próprios escolheram os vinhos a apresentar. A Real Companhia Velha, companhia de vinhos fundada ao tempo do reinado de D. José I em 1756, fez-se representar por Inês Silva que levou quatro garrafas diferentes. “Estamos a oferecer uma das nossas melhores gamas a nível de vinho do Porto, nomeadamente o Extra Dry, o Rosé, o LPV mais recente que temos de 2014, e algum dos tintos mais conceituados e também mais envelhecidos, na expectativa de dar a conhecer um bocadinho mais os nossos vinhos e os novos sabores”, apontou.

Já Miguel Morais traz, consigo, vinhos do Douro que, apesar da quinta de onde vêem – Quinta da Costa do Pinhão – ter histórico na produção de vinho do Porto, só há dois anos se iniciou na produção de vinhos do Douro. À altura que conversou com o PÚBLICO, Miguel ainda não tinha recebido ninguém no seu expositor. No entanto, esperava conseguir mostrar o seu negócio, disse. Com ele, trazia três vinhos diferentes, dois tintos e um branco – “o mais famoso dos três”, avançou.

Na tarde desta sexta-feira passava, pelo evento de vinhos, um turista canadiano, Fred está pela primeira vez no Porto e vai permanecer por quatro noites. “Queríamos passar o dia no Cais de Gaia e vimos aqui a oportunidade de provar vários e diferentes vinhos do Porto de uma vez”, notou e reconheceu a boa ideia que a feira é para promover novos produtores de vinho.

De Espanha vinham, para um congresso médico, Escarlata e Júan que se dirigiram ao Port & Wine World pelo gosto “da cultura do vinho”. “É uma ideia genial de provar coisas diferentes, e num sítio tão bonito, o vinho é muito bom”, apontou Escarlata.

Durante o fim-de-semana, a feira de vinhos com produtores do Norte abre portas no período entre as 14h e as 20h. No total, a organização espera que por ali passem entre 10 a 15 mil pessoas, num evento que será para repetir em edições futuras. Os bilhetes de entrada custam oito euros e dão direito ao copo e a cinco senhas de prova.

Texto editado por Ana Fernandes

