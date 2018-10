Hey Ho Let's Go, o legado dos Ramones está vivo enquanto Marky quiser

Não estava lá Joey, Johnny, nem Dee Dee Ramone, trio que é força motriz de uma das bandas punk mais carismáticas que 1977 deu ao mundo e que um ano antes do nascimento oficial deste género edificado em torno de três acordes já tinha lançado o álbum homónimo. Mas foi deles que nos lembramos quando Marky Ramone, nesta quinta-feira no Hard Club, se lançou com os seus Blitzkrieg para um alinhamento de pouco mais de uma hora que varreu parte da discografia composta por estes três punks que já não estão cá para contar a história do grupo imortalizado em vários hinos que antes de serem conhecidos pelo mundo passaram no CBGB's, em Nova Iorque.

Foi com um desses hinos, Roackaway beach, que, sem paragens, iniciaram esta viagem ao passado. “One, two, three, four”, contagem feita noutros tempos por Dee Dee e mais tarde por CJ, serviu de interlúdio para os temas que foram entregues em catadupa pelo baterista que substituiu Tommy em 1978 para gravar os 11 álbuns seguintes da banda que editou o último, ¡Adios Amigos!, em 1995. No clube portuense, Marky Ramone veio acompanhado por Greg Hetson (Bad Religion, Circle Jerks), na guitarra, e por dois ilustres desconhecidos na voz e no baixo.

Não é possível fazer comparação com o concerto de 1980, na mesma cidade, no Pavilhão Infante Sagres, onde os Ramones passaram no pico da forma, disse-nos quem lá esteve nesse ano, mas serviu para revisitar um legado repleto de pérolas em formato áudio entregues em doses de dois minutos de cada vez.

Tocaram, entre muitas outras, Teenage lobotomy, Sheena is a punk rocker, Beat on the brat, Now i wanna snif some glue, I wanna be a sedated e a inevitável Blitzkrieg bop. Ainda passaram por versões que os Ramones tinham editado durante os anos em que estiveram activos como Needles and Pins, dos Searchers, e Surfin' bird, dos Trashmen.