Marco van Basten abandona cargo de director técnico da FIFA

O antigo internacional holandês Marco Van Basten vai abandonar o cargo de director técnico da FIFA para dedicar mais tempo à família, anunciou nesta sexta-feira o organismo regulador do futebol mundial.

O antigo avançado do Ajax e do AC Milan, a desempenhar funções desde 2016, abandona o cargo no fim de Outubro, "para usufruir de mais tempo com a família", explicou a FIFA em comunicado, acrescentando que a porta fica aberta para um retorno.

Van Basten, vencedor da Bola de Ouro em 1988, 1989 e 1992, esteve, na qualidade director técnico da FIFA, ligado ao processo de introdução do videoárbitro no Mundial2018 e ao documento 'Play Fair', publicado como forma de alerta para a necessidade de mudanças no futebol.

