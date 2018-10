Bis de Lukaku evita dissabor na Bélgica

Indiferente ao vórtice que ameaça o futebol belga, a selecção nacional alheou-se do escândalo de corrupção para bater nesta sexta-feira a Suíça, por 2-1, no Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas, com um bis do avançado Romelu Lukaku (58’ e 84’), suficiente para definir a liderança no Grupo 2 da Liga das Nações A.

Os “diabos vermelhos” sentiram, contudo, muitas dificuldades para iludir a organização helvética, adiantando-se apenas à entrada da última meia hora de jogo, com Lukaku a redimir-se da falta de eficácia e a concluir um lance em que a defesa suíça se esqueceu do gigante belga, servido por Meunier.

PUB

Assistido por Elvedi, Gavranovic (75’) responderia na sequência de um livre, aproveitando a apatia da selecção da casa, que seria obrigada a sofrer até perto do final, altura em que Lukaku estabeleceu o resultado após triangulação com Mertens. A Bélgica soma seis pontos em duas jornadas, mais três do que os suíços, com a Islândia ainda sem pontuar.

PUB

Na Liga B, a Áustria venceu a Irlanda do Norte, por 1-0, com Arnautovic (71’) a dar os primeiros pontos aos austríacos. A Bósnia lidera o Grupo 3, com seis pontos, enquanto os irlandeses continuam em branco.

PUB

No patamar abaixo (Liga C), a Grécia bateu a Hungria com um golo de Mitroglou (65’), assumindo a vice-liderança do Grupo 2, com seis pontos, já que a Finlândia superou a Estónia, em Talin, por 0-1, graças a um golo de Teemu Pukki (90+1’), e segue na frente, com nove pontos.

PUB