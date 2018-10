Compradora do destruído quadro de Banksy não desiste da compra

Um leilão aparentemente normal transformou-se no centro das atenções depois de um dos quadros se ter auto-destruído ao ser vendido. Trata-se de Girl with Balloon (2006) do anónimo, mas conhecido, Bansky. Apesar de a obra ter ficado parcialmente destruída, a compradora não alterou a sua intenção de a comprar. Agora, admite que o quadro valha mais do que quando o licitou.

A vencedora do leilão, uma coleccionadora europeia e habitual compradora de arte nos leilões da Sotheby’s, admite ter ficado "chocada” ao ver a obra ser destruída. Ao britânico The Guardian, assume que acabou por perceber que ia ficar com uma “peça da história da arte”.

PUB

A obra de Banksy autodestruiu-se depois de ter sido vendida por mais de 1 milhão de libras (1,2 milhões de euros), num leilão, em Londres, no início do mês de Outubro. Girl with Balloon tinha acabado de ser licitado quando a tela começou a sair pela parte inferior da moldura cortada em tirinhas. Banksy partilhou no Instagram uma imagem desse momento com a legenda: “Going, going, gone…” ("Lá vai, lá vai, foi-se…”). Poucas horas depois, publicou um vídeo na mesma rede social que mostra alguém cujo rosto não se vê a inserir numa moldura de madeira um dispositivo de cortar papel.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

PUB

O quadro mostra uma rapariga a tentar alcançar um balão em forma de coração e ganhou entretanto um novo título: "Love is in the Bin" (O amor está no lixo).

O quadro vai ainda ser exposto na galeria da Sotheby’s, em Londres, este Sábado e Domingo, só depois segue para a compradora.

PUB