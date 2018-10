Windsor recebeu a segunda união real do ano: Eugenie casou

Meses depois da cerimónia de Meghan e Harry, a capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, voltou a receber esta sexta-feira um casamento real. A princesa Eugenie, filha do príncipe André e Sarah Ferguson (e em nono lugar na linha de sucessão ao trono britânico), casou nesta sexta-feira com Jack Brooksbank, um socialite e embaixador da tequila Casamigos.

Além dos membros da família real – como os duques de Cambridge e Sussex e a rainha —, foram também convidadas para a cerimónia celebridades como o cantor britânico Robbie Williams, as actrizes Liv Tyler e Demi Moore e as modelos Naomi Campbell e Cara Delevingne. O cantor de ópera Andrea Bocelli cantou acompanhado pela Orquestra Filarmónica Real.

PUB

Ao contrário do que aconteceu em Maio, a cerimónia não foi emitida na televisão, mas o Palácio de Buckingham partilhou alguns momentos nas redes sociais. Eugenie inspirou-se no primo e decidiu fazer algumas coisas como Harry no dia do seu casamento – além do local escolhido, a opção por ter 1200 convidados oriundos de todo o Reino Unido, e fazer um percurso de carruagem (mais curto do que o de Harry e Meghan) pelas ruas de Windsor, para cumprimentar as pessoas que se juntaram para saudar os noivos. Mas, como comenta a BBC, o entusiasmo está longe daquele que se sentiu há alguns meses, mas ainda assim atraiu centenas, alguns vieram mesmo do estrangeiro.

PUB

PUB

O vestido de Eugenie foi desenhado por Peter Pilotto e Christopher De Vos, os criadores por detrás da marca britânica com o nome do primeiro, fundada em 2007 e "conhecida pelo seu design têxtil inovador, combinado com uma silhueta feminina moderna", de acordo com um comunicado do Palácio de Buckingham. Com um decote em V, ombros cobertos e mangas compridas, o vestido de jacquard, seda, algodão e viscose expõe uma cicatriz nas costas da princesa, resultado de uma operação que fez aos 12 anos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foi uma escolha propositada. Eugenie teve uma escoliose em criança. "Acho que podemos mudar a forma como a beleza é considerada, e podemos mostrar às pessoas as nossas cicatrizes. Acho que é muito importante dar a cara por isso", afirma a princesa numa entrevista à ITV que foi para o ar na manhã desta sexta-feira.

A cerimónia começou às 11h e terminou uma hora depois. À saída, o casal deu um beijo em frente à multidão.

PUB