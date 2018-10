PS e Bloco rejeitam vacinação obrigatória

O Parlamento debate esta quinta-feira uma petição que pede que se comece a discutir a obrigatoriedade da toma das vacinas do Plano Nacional de Vacinação (PNV). PS e Bloco de Esquerda estão contra a vacinação obrigatória.

Da autoria da jornalista Margarida Vaqueiro Lopes, a petição contou com perto de 10 mil assinaturas. Do outro lado está o “Movimento Antivacinas”, que ganhou destaque com os surtos de sarampo verificados nos últimos meses.

O jornal i revela que o Partido Socialista prefere apostar na sensibilização em vez da obrigação. Ouvido pelo jornal, o deputado socialista António Sales garante que a aposta passa por “intensificar” as campanhas pela vacinação, mostrando-se satisfeito com a taxa de cobertura do PNV “na ordem dos 98%”.

Também o Bloco de Esquerda alinha com este discurso, e, pela voz do deputado Moisés Ferreira, garante que “a adesão voluntária à vacinação é muito melhor do que a obrigatoriedade”.

À esquerda, o PCP mostrou abertura para considerar tornar obrigatória a vacinação — “em nome da defesa da saúde pública”, defendeu Jerónimo de Sousa em 2017. Da parte do PSD há “abertura” para um debate “em que todos os cenários estão em cima da mesa”, admite o deputado António Baptista Leite.

Em Maio de 2017, o Parlamento rejeitou a proposta do CDS que queria impedir crianças sem a vacinação em dia de se matricularem na escola. PS, BE, PCP, PEV e PAN votaram contra.

Vacina da meningite B poderá ser gratuita

A vacina contra a estirpe B da meningite, comercializada com o nome Bexsero, deve passar a contar na lista de vacinas que o Estado contempla no Plano Nacional de Vacinação (PNV), disse ao Jornal de Notícias a directora-geral da Saúde, Graça Freitas.

Esta vacina é actualmente campeã de vendas, com 132 mil doses vendidas este ano, muito por causa das recomendações feitas pelos pediatras que a aconselham.

Actualmente, cada dose custa cerca de 98 euros, devendo o bebé fazer três tomas: aos três e aos cinco meses e depois de fazer um ano de idade.

Graça Freitas já tinha revelado ao PÚBLICO, em Agosto, que a DGS estava a estudar a hipótese de esta vacina fazer parte do PNV. "Neste momento estamos a estudar várias coisas, uma delas é o alargamento da vacina contra o meningococo B, porque está a ser dada [a um grupo restrito de crianças] e tem dado algumas provas. Os pediatras recomendam e fazem bem. A vacina é eficaz, é segura", disse.

