Costa diz que desenvolvimento do país só se consegue "pedalando"

O primeiro-ministro, António Costa, comparou nesta quinta-feira, em Paredes de Coura, o processo de desenvolvimento do país a uma "bicicleta", afirmando que para "avançar" é preciso "pedalar sempre", fazendo "mais e melhor".

"O processo de desenvolvimento é como a bicicleta. Ou continuamos a pedalar e a avançar ou paramos de pedalar e caímos. Como não podemos cair, temos de continuar a pedalar, temos de fazer mais e fazer melhor", afirmou.

António Costa falava durante a cerimónia de lançamento do concurso da empreitada de construção da nova ligação rodoviária do parque empresarial de Formariz, em Paredes de Coura, à auto-estrada A3 (nó de Sapardos), num investimento de 9,5 milhões de euros suportados apenas pelo Orçamento do Estado.

Para o chefe do Governo, a criação das infraestruturas rodoviárias previstas no Programa de Valorização das Áreas Empresariais lançado pelo Governo, em Fevereiro de 2017, vai "potenciar o desenvolvimento é absolutamente essencial para o conjunto do pais".

O acesso rodoviário hoje lançado a concurso público, com cerca de 8,8 quilómetros de extensão, é reclamado há cerca de duas décadas.

"Estes 8,8 quilómetros que parecem uma pequena distância fazem uma enorme diferença para a competitividade de todas as empresas que existem aqui em Paredes de Coura", disse António Costa, justificando que o "grosso" do investimento público "tem estado concentrado na ferrovia e nos portos de mar, por serem ligações "essenciais para a internacionalização da economia portuguesa", disse durante a cerimónia que decorreu sede da empresa Fly London, do grupo Kyaia - maior empregador do concelho.

O primeiro-ministro realçou que a "pequena infraestrutura" hoje lançada a concurso vai "fazer uma enorme diferença" em Paredes de Coura, concelho que "já demonstrou ter todas as condições para que valha a pena fazer investimento público".

"O desemprego a nível nacional está nos 6,8 % mas aqui em Paredes de Coura está abaixo dos 5%. Aqui em Paredes de Coura as exportações têm crescido, ao longo dos últimos anos, de uma forma muito significativa. De 2013 até hoje aumentou 10 vezes o volume de exportações. Temos que fazer esta estrada para criar melhores condições para que este processo de crescimento se possa continuar a desenvolver", frisou.

Segundo dados avançados pelo presidente da Câmara de Paredes de Coura, Vítor Paulo Pereira, no parque empresarial de Formariz, que vai ser servido pela nova ligação, estão instaladas 35 empresas que representam um volume de negócios de 200 milhões de euros, sendo que 150 milhões em exportações.

O autarca socialista afirmou que o concelho "merece" a nova estrada porque já "perdeu muito" com a sua ausência.

"Perdemos muito investimento do ponto de vista do turismo tem sido uma desgraça", referiu Vítor Paulo Pereira.

"Não é uma estrada de piedade ou porque temos maior proximidade com as entidades e estruturas do Estado mas porque a merecemos. Quem trabalha e luta muito merece ser premiado", reforçou.

Já o empresário do grupo Kyaia, Fortunado Frederico, apelou ao primeiro-ministro para apoiar o interior do país.

"É gente de garra. Senhor primeiro-ministro é esta gente do interior que tem de ser apoiada não é gente que aparece nas revistas e nos cocktails. Não se esquivam ao trabalho. É isto que temos de aprender com as pessoas do interior, são muito mais dedicadas ao trabalho, muito mais repensáveis e que o poder central tem de as apoiar, mas sem limite", disse Fortunato Frederico que há 30 anos instalou naquele parque uma fábrica da Fly London.

A empreitada agora lançada "visa a melhoria das condições de acessibilidade, circulação e segurança" naquele troço e envolve a execução de "quatro novas rotundas para beneficiação das condições de mobilidade na ligação à rede viária local, a construção de oito obras de arte e de uma ponte sobre o Ribeiro das Corredouras".

A obra inclui a construção de dois pontões, sobre a Ribeira de Sapardos e sobre a Ribeira de Borzendes, de duas passagens agrícolas, duas passagens inferiores e uma passagem superior para peões".

