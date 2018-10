Além de Alfama, Mouraria e Castelo, alojamento local vai ser suspenso no Bairro Alto e Madragoa

A rolha que a câmara de Lisboa prometera a novos registos de alojamento local em bairros históricos como Alfama, Mouraria e Castelo vai ser estendida ao Bairro Alto e à Madragoa. Já a 21 de Outubro, data em que entra em vigor a nova lei, não serão permitidos novos registos de alojamento local nestes cinco bairros.

A medida, que foi esta quinta-feira apresentada aos vereadores em reunião privada do executivo, resulta do estudo que a autarquia encomendara para definir com mais exactidão as zonas da cidade onde se impunha a contenção do alojamento local. E que é, de resto, uma das medidas que constam no acordo que o PS firmou com o Bloco de Esquerda para a governação da cidade.

A radiografia feita no "Estudo Urbanístico do Turismo em Lisboa", a que o PÚBLICO teve acesso, indicou ainda que há outras zonas como a Baixa e os eixos da Avenida da Liberdade, Avenida da República, Avenida Almirante Reis, a Graça, Colina de Santana, Ajuda e Lapa/Estrela que apresentam uma “maior necessidade de monitorização”, sendo que, no futuro, também aqui os novos registos de AL poderão ser suspensos.

Com a lei aprovada no Verão na Assembleia da República, foi conferido às câmaras municipais o poder de limitar e mesmo suspender a abertura de novos alojamentos locais em áreas que estejam já sobrecarregadas. Para tal, as câmaras devem elaborar um regulamento, que o município de Lisboa espera divulgar em Novembro.

