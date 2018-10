Os vinhos do Alentejo vão promover-se a Lisboa

Cerca de 700 vinhos do Alentejo vão estar em prova, a partir de sábado e até segunda-feira, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, num evento com 75 produtores e especialistas do sector, divulgaram os promotores.

Segundo a Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA), o evento "Vinhos do Alentejo em Lisboa", que pretende divulgar e promover os vinhos da região, celebra este ano a 10.ª edição com um novo formato: os dois primeiros dias são dedicados a consumidores e a segunda-feira é destinada a profissionais.

Promovida pela CVRA, a iniciativa inclui provas de vinhos comentadas, orientadas por especialistas, conversas sobre o vinho, gastronomia e animação musical, no sábado, com o DJ Pedro Simões.

Uma "novidade" desta edição do evento é o registo electrónico de vinhos provados, através do copo que os visitantes recebem com a aquisição do bilhete de entrada (5€ em compra antecipada, 6€ no próprio dia), sendo posteriormente enviada aos visitantes, por e-mail, a informação dos vinhos que provaram.

A CVRA pretende destinar uma percentagem das receitas do valor das entradas a uma causa social, tendo sido criada a campanha "Um copo de Alentejo, Uma Árvore", em parceria com a associação Plantar Uma Árvore, que se destina a contribuir para "ajudar a reflorestar Portugal".

De acordo com os promotores, a edição de 2017 contou com a presença de cerca de dez mil visitantes.

Também em Lisboa, a CVRA está a promover, até sábado, a segunda edição da "Rota dos Petiscos e Vinhos do Alentejo".

A iniciativa, que começou no dia 29 de Setembro, conta com a adesão de 14 restaurantes de Lisboa que aceitaram apresentar um petisco, acompanhado por um copo de vinho do Alentejo, selecionado por cada um dos restaurantes, pelo valor de 4,50 euros.

Com oito sub-regiões vitivinícolas (Portalegre, Borba, Redondo, Reguengos de Monsaraz, Vidigueira, Moura, Évora e Granja/Amareleja), o Alentejo, que possui cerca de 22 mil hectares de vinha, exporta os seus vinhos para todo o mundo, sendo o Brasil, Angola, Estados Unidos, Suíça e China alguns dos principais mercados.

Os vinhos do Alentejo englobam um total de mais de 260 produtores.

