Seguro Sanches designa adjunta para subdirectora da DGEG

Depois de Mário Guedes, o actual director-geral da Energia e Geologia, há mais um elemento do gabinete do secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, na liderança da Direcção-geral de Energia e Geologia (DGEG).

No início do mês de Setembro, Seguro Sanches designou Ana Avelar Dias para o cargo de subdirectora-geral da DGEG em regime de substituição, na sequência da publicação, em Agosto, da nova lei orgânica desta entidade, que passou a prever a existência de dois subdirectores-gerais.

É a segunda pessoa do gabinete do secretário de Estado a assumir funções de liderança nesta direcção-geral em poucos meses, Mário Guedes, que foi técnico especialista da secretaria de Estado, esteve ano e meio no cargo em regime de substituição e foi formalmente designado em Julho para um mandato de cinco anos.

PUB

PUB

PUB

Estas nomeações surgem numa altura em que o Governo está debaixo de fogo devido à escolha do novo administrador da ERSE, uma área tutelada por Seguros Sanches. A escolha do deputado socialista Carlos Pereira foi mesmo criticada esta quarta-feira pelo líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, que recebeu do primeiro-ministro a garantia de que o Governo está “muito à vontade” com a indigitação do ex-líder do PS Madeira.

Abertura de concurso

Licenciada em Gestão e mestre em Contabilidade, Ana Avelar Dias entrou como técnica especialista para o gabinete de Seguro Sanches em Janeiro, vinda da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), onde era técnica especialista na direcção de custos e proveitos desde 2011. A 23 de Agosto foi exonerada destas funções, para passar a adjunta do gabinete e, em simultâneo, a chefe de gabinete em substituição.

Mas logo a 3 de Setembro foi exonerada e, na mesma data (com efeitos a 4 de Setembro), designada em substituição para a DGEG. Segundo informação recolhida pelo PÚBLICO junto da Comissão de Recrutamento e Selecção para a Administração Pública (Cresap) o Governo já deu indicação para a abertura de dois concursos para subdirectores gerais da Energia e Geologia.

A DGEG tem actualmente como subdirectora-geral, Cristina Lourenço, designada ainda pelo anterior ministro da Energia, Jorge Moreira da Silva, para uma comissão de serviço de cinco anos que se iniciou em Janeiro de 2015.

Quanto ao director-geral, de entre os candidatos ao concurso público, a comissão propôs à tutela três nomes aos quais atribuiu parecer favorável, tendo a escolha do secretário de Estado da Energia recaído sobre Mário Guedes. No concurso, cujo perfil foi homologado pelo secretário de Estado, era requerida uma licenciatura e/ou um mestrado “preferencialmente na área dos recursos geológicos e mineiros e da energia ou ambiente” e como “área de especialização preferencial” os recursos geológicos e/ou mineiros.

PUB

Tinha sido, aliás, na condição de especialista, que o governante (que também tem a tutela dos recursos geológicos), foi buscar este engenheiro de minas à sociedade de exploração PP Minerals para exercer funções técnicas no seu gabinete, em Janeiro de 2016.

Em Abril desse ano, Guedes foi um dos nomes indicados pelo secretário de Estado para o conselho de administração da empresa estatal de desenvolvimento mineiro, a EDM, acabando Mário Guedes por receber parecer favorável da Cresap, e iniciado funções em Junho. Porém, em Abril de 2017, deixou a EDM, para substituir na DGEG Carlos Almeida, que abandonou o cargo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Neste momento, o conselho de administração da EDM conta com outra ex-colaboradora de Seguro Sanches: Zélia do Vale Estêvão, designada para prestar assessoria e apoio técnico ao gabinete do secretário de Estado em Maio de 2017, ocupa desde Janeiro o cargo de vogal do conselho de administração da EDM.

Foi também do gabinete de Jorge Seguro Sanches que saiu, no final de 2016, a adjunta Maria João Coelho, para o cargo de vice-presidente da Adene – Agência da Energia, que funciona sob tutela dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da Energia e do Ambiente e que passou a ter uma nova equipa de gestão no início de 2017.

Também no início de 2017, Mariana Oliveira, outra adjunta de Seguro Sanches, deixou o gabinete para regressar à ERSE, onde era quadro, e assumir as funções de administradora da entidade reguladora. Também foi para a ERSE, como assessora, outra ex-adjunta do secretário de Estado, Ana Gonçalves, que foi uma das cinco pessoas que (sem contar com Ana Avelar Dias) pediram para sair do gabinete desde Junho.

PUB