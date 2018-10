Portugal marca nove no apuramento para o Europeu de sub-21

Depois do 7-0 imposto ao Liechtenstein em Tondela, em Março, a selecção portuguesa de sub-21 voltou a golear o mesmo adversário e por um resultado ainda mais amplo, desta vez em Vaduz (0-9). Com este desfecho, Portugal ascende provisoriamente à liderança do Grupo 8 de qualificação para o Europeu da categoria, no próximo ano.

Heriberto Tavares acabou por ser a figura maior da vitória portuguesa, ao apontar nada menos do que quatro golos. O avançado que alinha no Moreirense marcou aos 28', 46', 62' e aos 90+2', fechando a contagem. Antes, também colocaram o nome na lista de marcadores Diogo Gonçalves (2' e 58', o segundo de penálti), João Filipe (45+1'), Diogo Jota (84') e Gil Dias (90+1').

PUB

Portugal, orientado por Rui Jorge, chega assim aos 19 pontos nesta fase de apuramento, que lhe permitem arrebatar o comando do Grupo 8, ainda que com mais um jogo do que a Roménia, que tem menos um ponto e defronta na sexta-feira o País de Gales. O primeiro classificado do grupo qualifica-se directamente, enquanto o segundo terá de disputar um play-off.

PUB

PUB