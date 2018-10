Teresa Salgueiro abre 14.ª edição do Festival Cantos na Maré

A cantora Teresa Salgueiro (ex-vocalista dos Madredeus) abre esta quinta-feira na Galiza a 14.ª edição do Festival Cantos na Maré, que se realiza em Pontevedra até 14 de Outubro. A cantora Uxía Senlle, da organização do festival, disse à imprensa que estava “muito contente” com o acolhimento que teve a programação, mais extensa do que nos anos anteriores. “É um Cantos na Maré renovado. O embrião é o mesmo, mas cresceu. Estamos felizes com esta nova proposta para públicos diversos, para gente mais nova também, pensando que a mensagem de irmandade com os territórios da Lusofonia tem de chegar”.

Nos quatro dias do festival, actuam artistas de vários países de língua portuguesa. Quinta-feira, dia 11, Teresa Salgueiro garante o concerto inaugural no Auditório do Paço da Cultura (às 20h30). Sexta-feira dia 12, no Teatro Principal, actuam Mário Lúcio (Cabo Verde) e Júlio Pereira (Portugal), às 12h30. Mais tarde, de novo no Paço da Cultura, actuam Vudú (Galiza), às 20h; Cesária Évora Orquestra com Lura, Lucibella e Elida Almeida (Cabo Verde), às 20h30; um projecto de hip hop pensado para o festival, juntando a portuguesa Capicua a Eva RapDiva de Angola e à galega Wöyza (22h); e por fim, García MC “Nación Quilombo” (Galiza) com o pianista cubano Alejandro Vargas, às 23h30.

Sábado, dia 13, há sete concertos. Ao início da tarde, às 12h30, o programa do Teatro Principal tem Coladera com Marcos Suzano e Eladio y los Seres Queridos. À noite, no Auditório do Paço da Cultura, actuarão Os Meninos (Galiza), às 20h; Selma Uamusse (Moçambique), às 20h30; Chico César (Brasil), uma das presenças fundadoras neste festival, às 21h45; Mercedes Peón (Galiza), que lançará aqui o seu quinto disco, Deixaas (23H15); e a fechar o rock+kuduro de Throes & The Shine (Portugal/Angola), às 0h30.

O encerramento, no domingo, conta “com um espectáculo muito especial”, afiança a organização. Nele participam vários dos artistas que actuaram desde o primeiro dia. Trata-se de Ath-Thurdá, promovido pelo concelho de Évora no âmbito das acções promocionais destinadas a candidatar a cidade de Évora a Capital Europeia da Cultura em 2027. Este espectáculo tem direcção musical de Kepa Junkera e direcção artística de Uxía.

Alguns concertos deveriam realizar-se ao ar livre, mas previsões de chuva e ventos levaram a organização a transferi-los para espaços fechados.

