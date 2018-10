Há rock para menores e as aulas são num café no centro de Lisboa

Desde final de Setembro que os jovens interessados em informar-se sobre rock e as suas estrelas podem frequentar aulas no café da Avenida da Liberdade / Praça dos Restauradores, em Lisboa. O programa, Escola do Hard Rock, destina-se a grupos e escolas, de todos os níveis de ensino, e é ministrado em português ou em inglês.

Júlia Silva, responsável pela comunicação do Hard Rock Cafe (HRC), descreve ao PÚBLICO como se processam as lições: “Na primeira parte da aula, os alunos terão a oportunidade de conhecer e aprender a história da marca: desde o primeiro café, que era um ponto de encontro para inúmeras estrelas de rock, como Eric Clapton, Pete Townshend (The Who), Rolling Stones e The Beatles, até se ter tornado um museu de música com mais de 88 mil peças de memorabilia, doadas por grandes nomes da música nacionais e internacionais e que estão presentes em todo o mundo.”

Segue-se uma segunda parte, em que se dá a conhecer aos alunos a história do rock. “Aqui, será explicada a evolução da música nos últimos anos, com artistas como Elvis Presley, Queen e Madonna. Também serão mencionados eventos sociopolíticos que influenciaram a música e serviram de veículo para uma mensagem, demonstrando sempre a forma como a música une culturas, raças e religiões”, prossegue Júlia Silva.

No final, os alunos podem optar por “uma refeição digna de uma estrela de rock”, lê-se na divulgação. Há cinco menus à escolha. A partir de 10 euros.

As lições duram duas horas, decorrem de segunda a sexta-feira, com início às 10h ou às 10h30, mediante marcação prévia. Existe a possibilidade de se solicitarem aulas orientadas para alunos mais velhos, das áreas de Gestão, Hotelaria e Marketing.

Compromisso com a sociedade

E quem dá as aulas? “O staff que irá leccionar estas aulas da Escola do Hard Rock são funcionários minuciosamente seleccionados, que reflectem a cultura da própria marca, com grande conhecimento de música e que recebem formação prévia para o efeito”, é respondido por e-mail.

Mais se informa que, “além da música, o HRC tem um forte compromisso com a sociedade” e a escola “é concebida para ser compatível com as temáticas leccionadas em sala de aula, assegurando a total pertinência dos seus conteúdos”.

Descrevem-se ainda quatro valores fundamentais que servem de mote a várias actividades, que querem garantir a “transmissão de uma visão ética, de forma bastante divertida”. São eles “love all, serve all” (ame todos, sirva todos), “all is one” (tudo é uno), “take time to be kind” (seja simpático) e “save the planet” (salve o planeta).

O Hard Rock Cafe está em Lisboa há 14 anos.

