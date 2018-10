Quer um pedaço da Lua? Este vai a leilão

Um meteorito lunar de cinco quilos e meio vai a leilão e pode ser vendido por mais de 434 mil euros, a base de licitação.

O meteorito NWA 11789 (conhecido informalmente por Buagaba) é composto por seis fragmentos, que se encaixam como um puzzle, o maior dos quais pesa cerca 2,7 quilos. Apesar de ter sido encontrado na Mauritânia em 2017, provavelmente já se encontrava em território terrestre há milhares de anos e é um dos maiores pedaços da Lua alguma vez a ser comercializado.

A maior parte das rochas lunares encontradas na Terra têm o tamanho de uma noz ou de uma bola de golfe. “Está perto de ser uma descoberta que acontece uma vez na vida”, diz à Associated Press Geoff Notkin, o actual dono da Buagaba, estrela da série televisiva Meteorite Men e fundador da Aerolite Meteorites, empresa especializada na venda de meteoritos.

PUB

PUB

PUB

Quando atravessou a atmosfera terrestre, a rocha endureceu com o calor extremo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O vice-presidente da leiloeira RR, Robert Livingston, afirmou à Associated Press que o meteorito acrescentaria valor a qualquer colecção de história natural, mas não se admiraria se algum coleccionador privado fizesse a aposta mais alta. “Esta é a única forma de os coleccionadores agarrarem este pedaço de lua porque as rochas lunares trazidas por astronautas são propriedade do governo dos Estados Unidos da América”, refere.

“Poucos, se é que há algum, dos principais museus do mundo têm um meteorito lunar que se aproxime deste em termos de tamanho e raridade”, afirma a leiloeira no seu site.

O leilão, que será realizado online, começa esta quinta-feira e termina no dia 18 de Outubro.

PUB