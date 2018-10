Advogado de Ronaldo diz que documentos divulgados pelos media foram "fabricados"

Peter S. Christiansen é o advogado que ficou conhecido nesta quarta-feira para representar Cristiano Ronaldo nos tribunais, se o craque português for julgado pela alegada violação a Kathryn Mayorga, que terá acontecido em 2009, em Las Vegas. Num primeiro comunicado, divulgado na íntegra pela TVI mas que também já constava no site da Gestifute, o representante legal do jogador de futebol alega que tudo o que aconteceu em Las Vegas foi “consensual” e que o pagamento a Mayorga não representa “uma confissão de culpa”.

Não é a primeira vez que Cristiano Ronaldo nega as acusações de violação de que é alvo – já o fez uma vez, através de uma publicação no Twitter –, mas a mensagem foi agora reforçada pelo seu advogado: “Cristiano Ronaldo nega veementemente todas as acusações constantes da referida acção cível, em coerência com o que tem feito nos últimos 9 anos”, lê-se no comunicado.

De acordo com a nota, os documentos “que supostamente contêm declarações do Sr. Ronaldo e foram reproduzidos nos media são puras invenções”. O advogado afirma que os documentos divulgados pela revista Der Spiegel e que tiveram eco noutros meios de comunicação foram roubados a sociedades de advogados por um hacker, que os vendeu a meios de comunicação com algumas partes adulteradas “ou completamente fabricadas”.

A posição oficial de Cristiano Ronaldo é que tudo o que aconteceu em Las Vegas “foi completamente consensual”.

Peter S. Christiansen não nega que o jogador da Juventus tenha pago a Mayorga, em 2009. O acordo foi celebrado mas, no entender do advogado “não representa de modo algum uma confissão de culpa”.

Na segunda-feira, a revista alemã Der Spiegel publicou no seu site um documento em que o jogador Cristiano Ronaldo se compromete a pagar 375 mil dólares (quase 327 mil euros) à norte-americana Kathryn Mayorga pelo seu silêncio. A agora professora comprometeu-se a não falar sobre o caso e obrigada a retirar quaisquer acusações criminais contra o jogador.

“O que aconteceu foi simplesmente que Cristiano Ronaldo se limitou a seguir o conselho dos seus assessores no sentido de pôr termo às acusações ultrajantes feitas contra ele, a fim justamente de evitar então tentativas, como aquelas a que estamos a assistir agora, de destruição de uma reputação construída graças a um trabalho intenso, capacidade atlética e correcção de comportamento”, remata o comunicado.

