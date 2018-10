Ex-porta-voz da PJ Militar colocou casa das Forças Armadas no Airbnb

Vasco Brazão, o antigo porta-voz da Polícia Judiciária Militar que se encontra actualmente detido no âmbito do caso do reaparecimento das armas roubadas em Tancos, subalugou um apartamento das Forças Armadas na plataforma de alojamento local Airbnb.

A notícia é avançada pela TSF, que cita um relatório do Instituto de Acção Social das Forças Armadas (IASFA).

A casa em causa fica localizada na Rua da Aliança Operária, na Ajuda, em Lisboa e estava supostamente arrendada ao filho do oficial para habitação própria. No entanto, o imóvel foi colocado por Vasco Brazão na plataforma Airbnb, segundo concluiu o IASFA, que poderá agora pedir uma indemnização por arrendamento ilegal daquele apartamento do Estado, noticia a TSF.

