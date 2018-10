Ex-comandante da GNR condenado a oito anos de cadeia

Foi condenado a oito anos de cadeia o ex-comandante dos postos da GNR de Coruche e Alpiarça, pelos crimes de corrupção passiva, abuso de poder e falsificação. Os juízes do Tribunal de Santarém consideraram globalmente provada a acusação do Ministério Público contra o sargento Sérgio Malacão, segundo a qual o arguido “fomentou uma cultura de despotismo e discricionariedade junto dos seus subordinados, motivado apenas pela ostentação do poder, exigindo obediência cega às ordens que proferia em serviço, mesmo que não respeitassem a lei”.

Há 22 anos a prestar serviço na GNR, Sérgio Malacão passou pelo controle costeiro e fiscal de Setúbal e pelo serviço de protecção da natureza e ambiente de Santarém, tendo-se mantido até agora ao serviço. Segundo um porta-voz da corporação, por via dos processos disciplinares que lhe foram levantados foi transferido de Coruche para Santarém.

PUB

Esta não foi a primeira vez que o sargento se viu a contas com a justiça. Em 2010 dois feirantes queixaram-se de ter sido torturados pelo militar dentro do posto da guarda, durante as festas de Coruche, juntamente com o filho de um deles. Mas o próprio Ministério Público acabou por pedir a sua absolvição no final do julgamento, tendo Sérgio Malacão acabado por ser ilibado em 2013.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Desta vez foi acusado, entre outras coisas, de ter aceitado dinheiro para fazer policiamento privado sem ter pedido autorização superior – nomeadamente numa herdade –, mas também de anular multas aplicadas a condutores por infracções rodoviárias: deu “ordens expressas para que não fossem emitidos os autos de contra-ordenação, por estarem em causa pessoas suas conhecidas".

PUB

Outro episódio relatado na acusação diz respeito a ter colocado um canivete no bolso de um homem aparentemente embriagado enquanto o revistava, para a seguir o poder acusar da posse desta arma branca. O arguido sempre negou tudo, tendo alegado que as suspeitas assentavam em denúncias falsas de três colegas.

Contactado pelo PÚBLICO, o seu advogado, Amândio Madaleno, disse que vai recorrer da condenação. Já o comando geral da GNR não explicou em tempo útil se manterá o militar ao serviço, tendo-se limitado a referir que este se encontra de baixa médica e que a sentença ainda é passível de recurso.

PUB