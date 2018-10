Escola do Porto questiona alunos de nove anos sobre a sua orientação sexual

A Escola Básica Francisco Torrinha, no Porto, terá entregado aos seus alunos uma “ficha sociodemográfica” em que pergunta se se sentem atraídos por homens, mulheres ou por ambos, questionando ainda se namoram ou se já namoraram anteriormente.

O caso tornou-se público depois de ter sido divulgada nas redes sociais uma fotografia dessa ficha. Ao PÚBLICO, fonte da escola Francisco Torrinha — que tem alunos do 5.º ao 9.º ano — disse nesta quarta-feira que “não prestavam declarações” sobre o assunto.

PUB

Na ficha divulgada online, o aluno inquirido tem nove anos. São também feitas outras questões, como a nacionalidade, a pessoa com quem vive e mais informações sobre o encarregado de educação.

PUB

PUB

Ao PÚBLICO, o Ministério da Educação disse que não sabia da existência do documento. "Sabe-se que é um caso isolado e [o Ministério da Educação] está a apurar informação junto do estabelecimento escolar em causa", disse fonte do gabinete de comunicação.

PUB