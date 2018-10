Paulo Dentinho deixa de ser director de Informação da RTP

Depois da controvérsia sobre as publicações do director de Informação acerca de violações na rede social Facebook e de este ter colocado o lugar à disposição da administração, a equipa liderada por Gonçalo Reis aceitou. Paulo Dentinho será substituído dentro de poucos dias, apurou o PÚBLICO. A administração não comenta o assunto.

A manutenção de Paulo Dentinho à frente da Direcção de Informação estava a ficar insustentável e o conselho de administração, depois de várias reuniões nos últimos dias, decidiu aceitar aquilo que foi tornado público como a disponibilidade do director para deixar o cargo.

Ao Observador, Paulo Dentinho disse que apenas tinha colocado o seu lugar à disposição mas nada mais. "Um cenário de demissão não é por mim equacionável, muito menos justificável neste caso particular, além de que desistir não faz parte da minha forma de estar na vida", afirmou o responsável pela Informação da estação pública. Porém, também disse não pretender contestar a decisão que a administração entendesse tomar.

Na quarta-feira da passada semana, Paulo Dentinho escreveu um post em que criticava “homens que violam mulheres” e no dia seguinte um outro em que dizia haver “violadas de primeira, de segunda categoria e de terceira, etc.” e que isso dependia do “estatuto” delas e deles. Usava várias vezes o termo “puta” – entre outros termos pesados – e a expressão “herói nacional”. Não referia nomes mas que foram lidos como sendo sobre Ronaldo e a norte-americana KathrynMayorga.

Na terça-feira, o Conselho de Redacção divulgou um comunicado em que lamentava a linguagem utilizada pelo director de Informação, assim como o aproveitamento da Vox Pop TV neste assunto. O CR contava que quando questionou Paulo Dentinho sobre o caso das duas publicações no Facebook, este se recusou a responder a perguntas, fazendo apenas uma declaração em que afirmava que “há indícios que sustentam suspeitas de um possível complot contra si” por parte de elementos da RTP e de site de notícias sobre televisão que escreveu sobre o assunto e até noticiou que a estação tinha aberto um inquérito interno ao jornalista.

Com estas publicações, Paulo Dentinho terá violado o Código de Ética Jornalística da RTP, que o próprio e o conselho de redacção aprovaram (por proposta da administração). Esse código estipula que os profissionais de informação da RTP “não devem proferir publicamente ofensas pessoais ou manifestar expressão pública de indignação noutros órgãos de comunicação ou nas redes sociais mesmo que fora do seu período profissional” e não devem defender qualquer posição em “assunto polémico”.

No entanto, foi entregue ao conselho de redacção um parecer de dois juristas – que não foram identificados a pedidos dos próprios – que considera que o Código de Ética Jornalística da RTP “é, no mínimo, nulo e, no máximo, viola de forma aberta as liberdades fundamentais estabelecidas na Constituição da República Portuguesa”.

