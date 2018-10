Corpo de homem na barragem do Pego do Altar

O corpo de um homem foi hoje encontrado a boiar na barragem do Pego do Altar, no concelho de Alcácer do Sal, distrito de Setúbal, disseram à agência Lusa fontes dos bombeiros e da GNR.

A fonte da guarda indicou que o alerta foi dado por um popular, que viu o corpo do homem, na casa dos 50 anos, a boiar nas águas da barragem.

PUB

O corpo, segundo a fonte da GNR, "não está em estado de decomposição", devendo estar na água há três ou quatro dias.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A GNR solicitou a intervenção da Polícia Judiciária (PJ), que se vai deslocar ao local para iniciar a investigação.

PUB

De acordo com fonte dos bombeiros de Alcácer do Sal, o alerta para a corporação foi dado às 13h17, através da GNR, tendo o corpo sido resgatado da água cerca das 13h50.

As operações na barragem do Pego do Altar, localizada perto da povoação de Santa Susana, concelho de Alcácer do Sal, mobilizaram os bombeiros e a GNR locais.

PUB