Campanha sensibiliza estudantes para a perturbação de hiperactividade e défice de atenção

A Unidade Psiquiátrica Privada de Coimbra lançou esta quarta-feira, 10 de Outubro, junto dos estudantes do ensino superior de todo o país uma campanha de sensibilização para a doença da Perturbação de Hiperactividade e Défice de Atenção (PHDA) no adulto.

A iniciativa foi lançada no âmbito do Dia Mundial da Saúde Mental e tem como objectivo alertar os estudantes do ensino superior para a importância do diagnóstico precoce desta doença. Segundo os promotores, a campanha vai decorrer com o apoio de 12 associações de estudantes do ensino superior que, através das redes sociais e distribuição de panfletos, irão informar alunos, professores e não docentes para a correcta identificação dos sinais de alerta mais comuns da referida doença.

A iniciativa vai decorrer online, tanto nas páginas de redes sociais da Unidade Psiquiátrica Privada de Coimbra, como das associações envolvidas, "através de uma rubrica de literacia para a PHDA com várias publicações ao longo do mês, nas quais serão tratados temas como o conceito da doença, sintomas mais comuns e formas de tratamento", referiu a fonte à agência Lusa. A principal mensagem que a organização da campanha pretende passar "é a de que o diagnóstico e tratamento precoces da PHDA permitem uma melhoria da qualidade de vida do indivíduo, bem como do seu desempenho académico".

A PHDA é uma doença neuropsiquiátrica crónica na qual se verificam alterações no funcionamento cerebral e cognitivo, que resultam na desatenção, agitação motora e impulsividade invulgares para a idade do indivíduo. "Estima-se que cerca de 4% dos adultos sofram desta perturbação actualmente", referem os promotores em comunicado.

Segundo a nota, entre os sintomas mais comuns estão "a desorganização e incapacidade de foco, a inquietação motora, a tomada de decisões precipitadas, a dificuldade em realizar actividades que requeiram calma e esforço mental e a comunicação excessiva". "Dado que a PHDA em jovens adultos se pode manifestar em contexto escolar/profissional, importa trabalhar no sentido de consciencializar as comunidades académicas para a correcta identificação de uma doença que, quando não tratada, pode levar ao insucesso escolar, baixa auto-estima, isolamento social, propensão para comportamentos de risco (consumo de drogas e álcool, gravidez não planeada, etc.), bem como ao risco de desenvolver outras doenças, como depressão ou transtornos de personalidade", explica no comunicado Joaquim Cerejeira, director clínico da UPPC.

A campanha envolve as associações académicas da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Santarém, da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, do Instituto Politécnico de Portalegre, da Escola Superior de Saúde do Politécnico de Leiria e da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra, da Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto e da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

Abrange ainda as associações da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, da Faculdade de Psicologia e do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, da NOVA Information Management School, do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra e o Núcleo de Estudantes de Medicina da Associação Académica de Coimbra.

