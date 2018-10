PSDB não apoia Bolsonaro nem Haddad na segunda volta

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) anunciou esta terça-feira que não irá declarar apoio a nenhum dos dois candidatos à segunda volta das eleições presidenciais. “O PSDB decidiu liberar os seus militantes e os seus líderes. Nós não apoiaremos nem o PT nem o candidato Bolsonaro”, declarou Geraldo Alckmin, líder do partido e candidato presidencial afastado à primeira volta, após uma reunião da cúpula do partido em Brasília.

Segundo noticia a Folha de São Paulo, a reunião da direcção nacional do PSDB foi tensa e expôs as profundas divisões no seio do partido, com Alckmin a insinuar que João Dória (ex-presidente da câmara de São Paulo, candidato a governador daquele estado e possível candidato à liderança do partido) era um “traidor”.

Dória declarou apoio a Bolsonaro na segunda volta das presidenciais, tal como fizeram várias estruturas estaduais do PSDB, nomeadamente na Bahia.

Ainda esta noite, mas aqui sem surpresa, o PSOL de Guilherme Boulos declarou apoio à candidatura de Haddad.

A segunda volta das presidenciais brasileiras realiza-se a 28 de Outubro. Jair Bolsonaro venceu a votação no primeiro turno, com cerca de 47% dos votos, contra os 28% de Fernando Haddad, do PT.

