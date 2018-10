Oito mortos nas Baleares após tromba de água

As inundações causadas pelas fortes chuvas que se verificaram nas últimas horas na ilha de Maiorca, em Espanha, resultaram na morte de pelo menos oito pessoas, de acordo com as autoridades. Para a região já foi deslocada uma unidade militar especializada no apoio a este tipo de emergências.

O mau tempo também é responsável pelo desaparecimento de pelo menos mais cinco pessoas, que foram vistas em zonas afectadas pela tromba de água que começou a cair ao fim do dia de terça-feira.

Segundo o Governo regional balear, caíram até 220 litros de água por metro quadrado na zona de Sant Llorenç, a mais afectada pela intempérie.

A Unidade Militar de Emergências (UME) espanhola enviou para as Baleares uma centena de efectivos, oito veículos, uma embarcação, três helicópteros e três cães de rastreio para apoiarem os trabalhos de procura de vítimas e auxílio aos afectados.

Os serviços de urgência trabalham desde a última noite nas zonas afectadas por desmoronamentos de terras a auxiliar a população e os turistas afectados pela situação.

O Serviço de Emergência 112 apelou a que todos os moradores permaneçam nas suas casas e que nenhum estudante se desloque esta quarta-feira às escolas de Sant Llorenc des Cardassar, Colònia de Sant Pere, Artà e Son Servera, num momento em que vários centros desportivos estão a prestar apoio à população.

Para esta quarta-feira prevê-se a continuação de chuvas fortes em várias zonas do sudeste de Espanha.

