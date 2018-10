PAN pede suspensão de dragagens no Porto de Setúbal mas Costa recusa

O deputado do PAN, André Silva, pediu nesta quarta-feira a imediata suspensão do projecto de dragagens no Porto de Setúbal, mas o primeiro-ministro recusou e defendeu que se impõe respeitar o parecer da Agência Portuguesa do Ambiente.

Estas posições foram trocadas na parte final do debate quinzenal, na Assembleia da República, depois de André Silva ter alertado para os riscos que a concretização deste projecto terá para os golfinhos.

"É sempre o dinheiro. Estas dragagens não estão sustentadas do ponto de vista científico. Estamos perante um problema político", advogou o deputado do PAN, numa curta intervenção em que criticou as lógicas "tecnocráticas" de desenvolvimento.

Numa curta resposta, o primeiro-ministro disse que foi emitido um parecer da Agência Portuguesa do Ambiente, propondo a inclusão de algumas medidas "mitigadoras" do projecto.

"Temos de respeitar este parecer. Se o parecer fosse negativo, por certo que o senhor deputado não gostaria que o Governo se substituísse à Agência Portuguesa do Ambiente", declarou António Costa.

