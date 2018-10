Sertanense, Vila Real e Loures no caminho dos "grandes" na Taça

Já são conhecidos os adversários dos três "grandes" do futebol português na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, depois do sorteio realizado nesta quarta-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras. O Benfica desloca-se ao terreno do Sertanense, o FC Porto viaja até Vila Real e o Sporting tem uma viagem mais curta, até Loures.

Os "dragões" terão, à partida, a tarefa mais acessível, já que enfrentam um adversário dos escalões distritais: o Vila Real, após quatro jornadas, é quarto classificado da divisão de honra da AF de Vila Real.

Quanto a Benfica e Sporting, medem forças com rivais que competem no Campeonato de Portugal e, curiosamente, na mesma série, a C: o Sertanense ocupa actualmente a oitava posição, enquanto o Loures é 12.º, numa tabela liderada pelo Sintrense.

O actual detentor do troféu, o Desp. Aves (que na final da edição passada surpreendeu o Sporting na final) vai defrontar o Sacavenense, o sexto classificado da Série D do Campeonato de Portugal.

Calendário

Sertanense (CP)-Benfica (IL)

Vila Real (CD)-FC Porto (IL)

Moura (CP)-Marítimo (IL)

Valenciano (CD)-V. Guimarães (IL)

Loures (CP)-Sporting (IL)

Fátima (CP)-Boavista (IL)

Armacenenses (CP)-V. Setúbal (IL)

Torreense (CP)-Rio Ave (IL)

São Martinho (CP)-Moreirense (IL)

Lusitano Vildemoinhos (CP)-Nacional (IL)

Cova da Piedade (IIL)-Portimonense (IL)

Mirandela (CP)-Feirense (IL)

Amora (CP)-Belenenses SAD (IL)

Felgueiras 1932 (CP)-Sp. Braga (IL)

Maria da Fonte (CP)-Santa Clara (IL)

Estoril Praia (IIL)-Tondela (IL)

Pedras Salgadas (CP)-Desp. Chaves SAD (IL)

Sacavenense (CP) -Desp. Aves (IL)

Vale Formoso (CD)-Coimbrões (CP)

Casa Pia (CP)-Angrense (CP)

Silves (CD)-Desp. Chaves [Clube Satélite] (CP)

Os Limianos (CP)-Sp. Covilhã (IIL)

Farense (IIL)-Arouca (IIL)

Montalegre (CP)-Oriental (CP)

Fafe (CP)-Penafiel (IIL)

Paços Ferreira (IIL)-GD Gafanha (CP)

União Madeira (CP)-União Sport Clube (CD)

Sp. Espinho (CP)-Ac. Viseu (IIL)

Santa Iria (CP)-Praiense (CP)

Recreio Desp. Águeda (CP)-Louletano (CP)

Vilafranquense (CP)-Anadia (CP)

Leixões (IIL)-Amarante (CP)

