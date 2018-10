Portugal continua a ganhar no Europeu de hóquei feminino

A selecção portuguesa de hóquei em patins alcançou a terceira vitória consecutiva no Campeonato da Europa feminino, que decorre na Mealhada. Na 3.ª jornada da prova, Portugal impôs-se à França por 8-2, com três golos de Marlene Sousa.

França até marcou primeiro, mas a selecção anfitriã deu a volta ao marcador antes do intervalo, com golos de Sofia Silva, Marlene Sousa, Sofia Moncóvio e Inês Vieira (1-4).

PUB

No segundo tempo, a superioridade portuguesa acentuou-se, com Ana Catarina Ferreira e Margarida Florêncio a juntarem-se à lista de marcadoras, à qual foi ainda preciso acrescentar um bis de Marlene Sousa, que lidera a lista das goleadores do torneio (nove golos).

PUB

Na próxima jornada, já na quinta-feira, Portugal vai defrontar a Itália, que nesta quarta-feira empatou com a Alemanha (3-3).

PUB

PUB