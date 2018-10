Buscas e detenções no futebol belga

A polícia realizou esta quarta-feira cerca de 60 buscas em sete países europeus por suspeitas de fraudes relacionadas com transferência de jogadores e manipulação de resultados na Liga de futebol da Bélgica, anunciou o Ministério Público belga.

De acordo com o comunicado, as buscas mobilizaram 220 polícias na Bélgica, França, Luxemburgo, Chipre, Montenegro, Sérvia e Macedónia, levando à detenção, para interrogatório, de um grande número de pessoas, entre eles Ivan Leko, treinador do Club Brugge, equipa que está inserida no Grupo A da Liga dos Campeões.

Foram ainda detidos Herman Van Holsbeeck, antigo presidente do Anderlecht, os árbitros Sebastien Delferière e Bart Vertenten, entre outros agentes desportivos.

Um porta-voz do Ministério Público confirmou à agência AFP a detenção de Mogi Bayat, um dos empresários de jogadores mais influentes da Bélgica.

A instância judicial refere que as "investigações abrangem actividades de uma rede criminosa, nomeadamente, branqueamento de capitais e corrupção".

Segundo a imprensa belga, a polícia terá realizado buscas em casas de dirigentes, empresários, jogadores, árbitros, treinadores e jogadores, para além de ter atingido vários clubes, designadamente FC Brugge, Anderlecht e Standard Liège.

A investigação tem como base um relatório da Unidade de Fraude Desportiva da Polícia Federal, de 2017, que revelou indícios de transacções suspeitas na principal competição belga de futebol.

