Benfica afastado da FIBA Europe Cup com nova derrota

O desfecho da eliminatória ficou praticamente sentenciado no encontro da 1.ª mão, em Itália, por isso restava ao Benfica tentar despedir-se da FIBA Europe Cup com uma vitória. No pavilhão da Luz, diante do Dínamo Sassari, os "encarnados" começaram mal, equilibraram a partida mas voltaram a perder, desta feita por 92-111.

Na Sardenha, o Dínamo tinha batido o Benfica por um expressivo 100-66, tornando quase impossível a tarefa da equipa portuguesa. No encontro da 2.ª mão, as "águias" (que não contaram com Xavi Rey nem Fábio Lima, lesionados) ainda venceram os primeiro e terceiro períodos, apesar de uma entrada em falso, mas não foi suficiente para evitarem novo desaire.

Micah Downs, com 26 pontos, foi o melhor marcador dos "encarnados", seguido de José Silva, que esteve em bom plano nos lançamentos longos (21 pontos).

Na fase de grupos da FIBA Europe Cup, está presente o FC Porto, que integra o Grupo F, juntamente com os italianos do Varese e os húngaros do Alba Féhervár, contra os quais se estreiam em casa, a 17 de Outubro.

Foto FIBA Europe

