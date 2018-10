O apocalipse em San Sebastián

Há pouco mais de duas semanas, em San Sebastián, durante a conferência de imprensa que precedeu a entrega do prémio Donostia de reconhecimento pela sua carreira, Judi Dench falou da amizade que a unia a Kevin Spacey, desde que trabalharam juntos em The Shipping News, e lamentou a decisão de apagar a sua presença no filme que ele tinha acabado de rodar, quando surgiram as acusações de abuso sexual (Todo o Dinheiro do Mundo, onde foi substituído por Christopher Plummer). A intervenção de Dame Judi, oportuna crítica ao neopuritanismo disfarçado de conquista social que pretende reescrever a história retocando as imagens, foi citada pela BBC News referindo-se a declarações proferidas "num" festival de cinema em Espanha. Mais do que qualquer umbiguismo insular da imprensa britânica, este pormenor diz muito sobre a actual situação do mais antigo festival de cinema da Península Ibérica e um dos mais antigos do mundo.

Criado em 1953, quando o regime de Franco se sentia já consolidado para procurar uma tímida aprovação internacional, foi elevado pela FIAPF (associação de produtores responsável pela regulação dos festivais internacionais de cinema) à categoria A em 1957, vindo-se assim a juntar ao restrito clube que à época incluía apenas Veneza, Cannes, Locarno e Berlim.

Juliette Binoche em High Life, de Claire Denis, uma das mais perturbantes entradas no género do “filme apocalíptico”

PUB

Com High Life, Claire Denis cria com aparente simplicidade uma das mais perturbantes e obsessivas entradas no género do “filme apocalíptico”

PUB

Com um enquadramento geográfico privilegiado (importante porto de recreio e tradicional zona de veraneio, corredor de passagem entre a Península e o resto do continente) e beneficiando de um trabalho de programação criterioso que acolheu o melhor e mais moderno cinema que se fazia na altura, viu o seu prestígio aumentar rapidamente, sendo considerado, durante os anos 60 e princípio dos 70, um dos 4 ases dos festivais de cinema.

As majors americanas não tardaram a utilizar San Sebastián como porta de entrada para a Europa (Vertigo e Intriga Internacional de Hitchcock tiveram lá a sua estreia internacional), e foi na bela cidade da "concha" que foi lançado muito cinema italiano (Germi, Risi, Lattuada), exibida muita da nouvelle vague francesa, dado a conhecer algum do cinema americano pré-New Hollywood mais interessante (Cinco Anos Depois, o belíssimo western e único filme dirigido por Marlon Brando, foi Concha de Ouro em 1961) ou sopraram os primeiros ventos que chegavam da Europa de Leste (Jiri Weiss, Roman Polanski). Entre 1969 e 1974, júris presididos por Josef Von Sternberg, Fritz Lang, King Vidor, Howard Hawks e Nicholas Ray premiaram filmes de Francis Ford Coppola (Chove no Meu Coração), Eric Rohmer (O Joelho de Claire), Victor Erice (O Espírito da Colmeia) e Terrence Malick (Noivos Sangrentos), o que não é dizer pouco da notoriedade que atingira na época o Festival de San Sebastián.

PUB

Foto In Fabric, de Peter Strickland: maneirista, sim, mas também crítica bem humorada e contundente do mundo capitalista

PUB

A morte de Franco e o advento da democracia em 1975 trouxeram o fim da censura (o regime, na verdade, sempre havia feito "vista grossa" aos atentados aos costumes, preocupado que estava com a sua autopreservação e com os atentados da ETA), muita liberdade, mas também momentos conturbados, apostas hesitantes, dificuldades em reconhecer as novas tendências, o aparecimento de outros focos de interesse cinematográfico por toda a Espanha, o que veio a provocar profunda crise de identidade, que acabou por durar muito mais do que se poderia esperar. Até há pouco, San Sebastián parecia haver perdido o comboio dos outros grandes festivais. Tinha-se transformado apenas "num" festival de cinema no Norte de Espanha.

Todavia, um festival que se atreveu a programar para esta edição que terminou no dia 29 de Setembro — não acantonando numa qualquer secção paralela para onde costumam ser relegados filmes de género ou vagamente experimentais, mas incluindo na sua selecção oficial — dois dos filmes mais estimulantes vistos em 2018, dentro ou fora de festivais, como In Fabric de Peter Strickland e High Life de Claire Denis, é um festival que não está moribundo, é um festival que parece afirmar que há que contar com ele. Mesmo que júris preguiçosos não o reconheçam, mesmo que seja difícil entender outras escolhas, o gesto é significativo.

O britânico Peter Strickland prossegue o interesse pela revisita ao cinema de género, em particular o giallo, tornada explícita sobretudo a partir de O Som do Medo. A aparente diversidade temática da sua obra (uma mulher procura vingar-se dos homens que muitos anos antes a haviam violado; um engenheiro de som vê-se envolvido numa estranha aventura num estúdio de cinema de terror em Itália; a relação entre duas mulheres é levada aos limites do paroxismo por uma delas) não esconde alguns temas recorrentes que surgem de forma visível em In Fabric. Entre eles, o coleccionismo e o sadomasoquismo, fetiches da burguesia, aos quais não é estranho o mundo da moda, tema explicitamente central do seu mais recente filme.

Robert Pattinson em High Life

Foto

A história gira em torno da maldição de um vestido sobre as vidas de Sheila, uma mãe recém-divorciada, caixa de um banco, que vive com o filho adolescente pseudoartista, tendo também de aturar a invasiva namorada deste, e de Reg, um reparador de máquinas de lavar que festeja a sua despedida de solteiro, e a quem acontecem várias desgraças depois de se cruzarem com o referido vestido. Após notar que o sedutor vestido vermelho não só era de um tamanho que não lhe correspondia mas também lhe provocava uma crescente irritação de pele, Sheila regressa ao grande armazém onde o havia adquirido e dirige-se à mesma empregada que a havia atendido, e cuja aparência recorda a de um vampiro, que lhe conta que uma antiga modelo da loja havia sido assassinada depois de ter envergado o vestido. A atmosfera de estranheza adensa-se com a passagem desta empregada — através do monta cargas — ao submundo dos bastidores da moda, povoado de empregadas, modelos e manequins (que não só se satisfazem sexualmente como também alimentam ao voyeurismo masturbatório de um velho chefe) e que articulado com o mundo igualmente bizarro à superfície compõe um arriscado imaginário iconográfico cujo controlo Peter Strickland nunca perde. Confesso admirador de Lynch, é exímio em manejar os códigos do género, acabando por criar um universo próprio, cujo maneirismo não esconde uma crítica bem humorada e contundente do mundo capitalista. In Fabric é o seu filme mais ambicioso, simultaneamente surreal e sensual, impenetrável e fascinante.

Foto

Os códigos do género são também utilizados — e não pela primeira vez — por Claire Denis, no seu primeiro filme inteiramente em língua inglesa, High Life. Regressa a temas que lhe são caros, os da paternidade e da transmissão, com o misto de amor e violência que frequentemente lhes estão associados. Desta feita, trata-se de uma fusão entre a ficção científica e o terror cronenberguiano, criando uma atmosfera claustrofóbica em que a referência temática é sobretudo a ficção científica literária dos anos 60.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A elíptica trama do filme divide-se em três tempos. O primeiro descreve a vida quotidiana numa nave espacial de Monte (Robert Pattinson), astronauta cujo único contacto humano é a filha pequena, de quem cuida com ternura nos intervalos da resolução dos problemas que vai detectando por entre as deambulações por corredores e compartimentos abandonados, que parecem saídos de uma estação espacial soviética dos anos 70. Um dos planos mais belos e terríveis surge quando Monte tem, por razões técnicas, de evacuar a sala de criogenização, libertando para o espaço os cadáveres do resto da tripulação. Essa descoberta macabra permite-nos passar à segunda parte, secção principal de uma série de flashbacks, memórias de quando a nave ainda contava com toda a tripulação, um grupo de reclusos perigosos recrutados para uma missão científica, provavelmente sem retorno, ao buraco negro mais próximo da Terra. O grupo parece ser dominado pela Drª Dibbs (Juliette Binoche), cientista de passado sombrio obcecada com o seu próprio programa experimental de inseminação artificial. O universo concentracionário de uma nave espacial é descrito por Denis com a sua característica combinação de sensualidade e violência, contendo algumas desabridas referências a fluidos corporais e uma das mais surpreendentes cenas de sexo "individual" que nos foi dado ver no cinema. A terceira secção volta a dar um salto temporal, naquilo que parece aproximar-se do "fim", onde encontramos Monte inexoravelmente acreditando na salvação da filha, agora adolescente. Claire Denis cria com aparente simplicidade uma das mais perturbantes e obsessivas entradas no género do "filme apocalíptico".

PUB