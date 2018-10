Os lugares intensos da mente de Matt Mullican

Uma exposição retrospectiva de Matt Mullican (n. California, USA, 1951) em 2011 (Munique, Haus der Kunts) tinha o título Organizar o mundo (organizing the world). Trata-se de um título sugestivo, e importante, porque revela um dos principais motes da obra que este artista tem vindo a desenvolver. A organização aqui não é motivada por qualquer impulso de catalogar, documentar ou classificar o mundo, os seus factos e as suas coisas, mas de o compreender a partir de princípios não estritamente racionais ou formais como os que, por exemplo, encontramos na História ou nas ciências ditas exactas. O mundo que lhe interessa organizar, porque essa é uma forma de o compreender, diz respeito ao mundo tal como é percebido pela sensibilidade e inteligência humanas. E é esta tensão entre a percepção e a realidade que Matt Mullican usa no seu processo criativo.

Foto Bruno Lopes

Tendencialmente, as suas exposições, de que esta em Lisboa é um excelente exemplo, são exuberantes, cheias de elementos heterogéneos como esculturas, desenhos, objectos, fotografias, performances, e parecem viver numa desordem muito particular e característica. Mas essa desordem não só pressupõe uma ordem, como deve ser assumida como tentativa de criação de uma dimensão paralela no interior da qual o artista propõe pensar o indivíduo para lá das habituais fronteiras sociais, culturais, emocionais, políticas. Pode abordar-se a intensidade e abundâncias dos dispositivos expositivos como uma desordem estruturada à qual corresponde uma visão cosmológica do universo em que Matt Mullican desenvolve uma investigação artística e antropológica. Artística porque nunca abdica da relação com as linguagens dos meios e materiais com que trabalha; antropológica porque o seu maior interesse não se centra unicamente numa pesquisa plástica ou pictórica, mas pensa o indivíduo. Todo o seu trabalho deve ser enfrentado a partir da tentativa de identificar diferentes formas de figurar o indivíduo na sua dimensão subjectiva e singular. Uma pesquisa na qual Mullican não só utiliza as habituais ferramentas da observação tão comuns em muitas práticas artísticas, mas também o inconsciente a que acede através de um cuidadoso processo de hipnose e auto-análise. Um uso das imagens inconscientes do indivíduo que podemos remontar aos processos de escrita automática, do desenho e da arte bruta tão apreciados pelos surrealistas. E neste lugar interno tudo o que Matt Mullican vê são padrões de luz (“all i see are light patterns” repete nas entrevistas e conferências) e são esses padrões, linhas, figuras, cores, que transporta para as suas imagens e objectos.

What Do They Feel? Artista(s): Matt Mullican

Lisboa. Cristina Guerra - Contemporary Art. Rua Santo António à Estrela, 33. T. 213959559. Até 3 de Novembro. Terça a sexta das 12h às 20h; Sábado das 15h às 20h. Grátis.

Pintura.

Neste universo somos guiados por um sujeito a que umas vezes o artista chama Glenn, mas que a maior parte das vezes surge como “that person” sem idade, sexo, rosto ou nome. Essa pessoa é ela mesma, livre das habituais convenções e definida por si mesma. Essa pessoa não surge isolada do mundo: o seu corpo é entendido como paisagem e numa forte ligação antropomórfica com a realidade. O entendimento do corpo e do indivíduo que vemos surgir implica uma visão que estabelece prolongamentos e ligações entre todos os diferentes corpos, objectos, coisas que ocupam e dão corpo, forma e imagem ao mundo tal como o habitamos e percebemos. “Aquela pessoa” é, assim, um sujeito artístico que pode ser surpreendido no labirinto apresentado e materializado nesta exposição e que é composto pelos lugares intensos da mente de Mullican. Lugares que o espectador é convidado a visitar e, assim, a realizar uma expedição antropológica na qual se confronta com perguntas sobre o que é um sentimento, uma emoção e sobre o que é ter um corpo que habita a Terra.

