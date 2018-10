Taylor Swift volta a apelar ao voto nas eleições de Novembro

Taylor Swift, deu um mergulho na política norte-americana e tem sido criticada por isso. No entanto, foi a grande vencedora do American Music Awards nesta terça-feira, onde aproveitar para voltar a apelar aos fãs para que se registem para votar e votem nas eleições do próximo mês.

Segundo o site Vote.org, uma organização sem fins lucrativos que ajuda as pessoas a registarem-se online, mais de 250.000 novos registos foram feitos depois de Swift publicar um post no Instagram, no domingo. Só para ter um termo de comparação, a página assinalou 57.000 novos registos durante todo o mês de Agosto e 190.000 no mês passado. Desde domingo, mais de 60% das inscrições foram feitas por eleitores entre os 18 e 29 anos, um aumento que o site atribui a Swift.

Agora, para não perder a embalo, a cantora de 28 anos, voltou a apelar ao voto, na noite dos prémios, fazendo um discurso pedagógico. “Este prémio e qualquer prémio que foi dado nesta noite foram votados pelo povo. E sabem o que mais é votado pelo povo? As eleições de meio do mandato, a 6 de Novembro. Saia e vote!”, apelou Swift ao aceitar um dos prémios da noite.

Também a anfitriã do espectáculo, a actriz Tracee Ellis Ross, envergou uma T-shirt que dizia “Eu sou uma eleitora”, e o apresentador Billy Eichner, conhecido pela comédia Parks and Recreation, pediu aos jovens para que se registassem, de maneira a poder votar. "Pode ir a vote.org, como Taylor Swift disse", aconselhou.

Nas próximas eleições de Novembro, os democratas esperam recuperar o terreno perdido contra os republicanos e Donald Trump.

