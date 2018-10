Luta de sexos, o novo feminismo

TRL – A que é que conduz o feminismo desenfreado? A criar fronteiras de suspeição entre homens e mulheres – e uma atitude de permanente e desconfiada defesa deles em relação a elas. É querer substituir a “luta de classes” passada de moda pela “luta dos sexos”! Pergunto-me se as manifestações das mulheres contra Bolsonaro não serão contraproducentes, aparecendo como manifestações desse papão comunista brandido pelos seus apoiantes!

RV – Há pouco tempo houve uma greve em Espanha contra a desigualdade salarial – finalmente as mulheres a adoptarem meios colectivos como a greve ou outros como forma de pressão chamando também a atenção contra o trabalho doméstico exaustivo, os baixos salários, etc. Que adoptaram, como símbolo? Uma mão a uni-las aos homens? Não, uma vagina! Sim, milhões de mulheres a fazer o símbolo da vagina. Imagino se fossem milhões de homens a “segurar nos tomates” gritando “todo o poder aos homens!”. De fugir este feminismo! Já ouvi o ridículo que as mulheres são anti capitalistas e os homens capitalistas – quantos milhões de mulheres votaram em Bolsonaro?

TRL – É isso, o que o mundo precisa é de que homens e mulheres se unam para fazer face aos tremendos problemas que nos ameaçam: catástrofes naturais, que já fazem parte do nosso quotidiano, por enquanto só televisivo, e o avanço desse monstro que é a finança internacional, que tudo a si submete. O próprio Ronaldo é seu produto e, neste momento, candidato a vítima: o que seguramente mais o apoquenta é que acabem os milhões que os patrocinadores lhe pagam para emprestar a sua imagem aos produtos que vendem! Eles sabem que os seus compradores são comandados como carneiros pelos (pré) conceitos vigentes, e rejeitarão esse novo campeão, afinal reles violador!

RV – Ela sim, Ele não, que engenhosa e vazia palavra de ordem... Se fosse homem, fora da bolha activista, acharia que tal manifestação não me convocava. MeToo é o puritanismo norte-americano com glamour de Hollywood. As mulheres não reclamam por creches públicas mas querem trazer o homem para o lar, o núcleo familiar tradicional (no Maio de 68 era a defesa da conquista da esfera publica, agora são os dois juntinhos a lavar loiça... que delicia de vida!); não reclamam pela segurança no emprego mas por serem chefes na empresa; não exigem a redução do horário de trabalho mas quotas no conselho de administração onde devem ficar a trabalhar até à meia-noite... Deprimente. É, como alguém dizia, usar a condição de opressão para justificar o mercador. A Rita viveu em 68 outro feminismo, libertador... Este feminismo chegou-nos da derrota do Maio de 68 e das esperanças revolucionárias, e elas pensam que chegou da sua vitória... A esquerda está sem rumo. Sem meta narrativa. É urgente reinventar o amor, em liberdade, fora de ódios e puritarismos.

TRL – O que o mundo precisa é que se destrua o fosso que separa os super-ricos dos miseráveis, os que não têm voz contra os que mandam em tudo, não é pôr os homens a lutar contra as mulheres ou vice-versa! Todo o clima de denúncia é mórbido: criar tribunais onde as mulheres vão denunciar os homens que as pseudo-violaram sem provas faz delas criaturas tão odiosas como as que, em tempos de Inquisição, denunciavam os vizinhos judeus com quem tinham algum contencioso.

RV – Dá vergonha alheia ver os jornais onde elas publicam denúncias, sem qualquer investigação. Que náusea. Alguns locais de trabalho onde o MeToo chegou mais cedo lá fora tornaram-se irrespiráveis, conheço uma dúzia de pessoas de esquerda, pelo menos, e várias mulheres, que pediram para mudar de local de trabalho por conta desse clima absurdo de "assédio", na feroz competição académica e nas empresas aproveita-se o assédio para destruir colegas. É o vale tudo. Para condenar uma minoria de predadores condenam-se todos à suspeição permanente.

TRL – É urgente que ensinem os portugueses a pensar, antes mesmo de escrever.

Pela parte que me toca, não me sinto representada por nenhuma dessas bandeirolas – feminismo, machismo, ronaldismo! Só venho tentar separar os alhos dos bugalhos porque uma jornalista (Ana Sá Lopes) do PÚBLICO me meteu ao barulho – a mim e si, Raquel Varela. Chamou-nos machistas...

RV – Oh eu vítima, estão-me a ofender, quem ousou tratar uma jovem mulher como eu de machista? Quem terá sido a machista?!

Vamos à parte séria. É o Movimento MeToo a entrar em Portugal pela porta mais frágil, o nosso crónico atraso, o peso desmesurado do futebol na economia do país. O caso Ronaldo é o mote para a defesa do fim da presunção de inocência. Várias pessoas vieram a público esta semana, entre elas o ex-ministro da Administração Interna Rui Pereira no Correio da Manhã, afirmar com base em "estudos" que as vítimas de abusos sexuais não mentem, deve-se presumir que os homens são culpados até prova em contrário. O MeToo, embora pareça de esquerda, porque é "amigo das vítimas", trata-se de uma reacção mundial conservadora em curso em vários países que defende que em nome da segurança deve-se diminuir a liberdade, ou suprimi-la em parte. É um movimento conservador contra as Luzes.

TRL – Com a serra de Sintra a arder, o Brasil à beira disso, metaforicamente, e os nossos militares a confessar o seu “acordo de cavalheiros” (ipsis verbis) com o ladrão de Tancos (o seu representante, visto que deve haver mais), o país arma uma tremenda barafunda nos chamados órgãos de informação, televisão e redes sociais incluídas, sobre... nem dá para perceber: patriotismo ofendido, feminismo exacerbado, machismo manifestado... com todos os -ismos misturados! Vamos lá então tentar separá-los.

Uma coisa é pugnar contra a violência de que as mulheres são alvo, por esse mundo fora, em casa, na rua, seja onde for, por companheiros ou predadores avulsos – inútil enumerar o número das que, mesmo aqui ao pé da porta, já foram mortas desde o início do ano neste país de suaves costumes, dos mais seguros do mundo (dizem)... E acrescentem as vítimas espanholas, francesas... para não irmos mais longe. Nenhuma relação com Ronaldo (o centro do relambório), que eu saiba.

RV – Às mulheres, vítimas de abuso sexual, devem ser dadas medidas públicas onde não se deve conter qualquer custo na protecção jurídica imediata (não é com julgamentos morosos), deve ser dado o melhor apoio psicológico/psiquiátrico. Mas jamais acabar com a presunção de inocência. O mais odioso dos crimes – e a violação é para mim social e moralmente equiparada a homicídio ou perto, é destruir a vida de alguém, por isso não é compatível com penas ridículas – não justifica a suspensão de uma única liberdade democrática.

TRL – Na presente novela ronaldiana é ser irracionalmente feminista defender cegamente a fêmea, que, coitada, foi forçada a... neste caso, não só a assinar o compromisso de calar o bico a troco de 300 e tal mil euros como, se calhar, a ignorar agora o contrato e pedir mais!

RV – Querem que declarações grotescas de Ronaldo façam prova de violação, eu não sei se foram proferidas e em que condições, aliás até hoje ele negou o crime. Valem o mesmo, essas declarações, que colocar os vídeos em circulação da moça roçando-se nele tentando dizer "ela merecia" ou que a subida voluntária dela ao quarto é consentimento da alegada violação. Nunca. Desconfio de mulheres que não dançam sensualmente, para desconhecidos também, porque a sedução é parte essencial da nossa felicidade, foi para isso – sair do lar recatado e decidir a nossa sexualidade em liberdade – que lutámos todo o século XX. E o direito a seduzir é delas e deles, sim, deles também!, é um direito básico a ser colocado nos Direitos Humanos. Não tenho respeito ético por alguém que recebe 325 mil euros mas naturalmente não autoriza violação, se existiu. Violação é um acto de violência extrema, um crime vil – não há dança que a justifique ou atenue. Continuam a querer fingir, em suma, que não percebem que neste caso só há uma moral correcta – a de que a justiça não é feita numa fogueira pública. Não defendo que Ronaldo é inocente, defendo a presunção de inocência e o direito a um julgamento justo, para ele e para o pior criminoso do mundo.

TRL – Outra coisa ainda a considerar à parte é essa excitação dos que defendem o CR7 por patriotismo, como representante do nosso brio lusitano, desculpando-o: que um homem não é de pau, e que ela é que se pôs a jeito, e etc. e tal... Também não vou por aí: recuso-me a ser representada por esse lusitano deus do bolapé! Prefiro que continuemos a ser a pátria de Camões e não de Ronaldo – apesar daquele não ter nenhuma estátua com a estatura da do CR7, na sua ilha natal!

RV – Está no pensamento como ideia;

[E] o vivo e puro amor de que sou feito,

Como matéria simples busca a forma. (Camões)

Teresa Rita Lopes, escritora, investigadora pessoana

Raquel Varela, historiadora, professora universitária

