Reitores querem "outro plafond" para dar resposta a problemas no alojamento de estudantes

Os reitores querem "outro plafond" para as universidades poderem dar resposta ao problema do alojamento dos estudantes e dizem que este é um tema sobre o qual querem dialogar não só com o Governo, mas com todo o país.

"Todas as universidades, sem excepção, estão a tentar encontrar soluções dentro do seu enquadramento para apoiar os estudantes, e não só os beneficiários da acção social. Se o grande objectivo é atrair estudantes, é preciso dar resposta. Há uma grande diversidade de resposta, mediante a disponibilidade das instituições", disse à Lusa António Fontainhas Fernandes, presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) e reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD).

O CRUP esteve nesta terça-feira reunido e as dificuldades no alojamento dos estudantes deslocados foi elencado pelos reitores como um dos problemas prioritários, estando as instituições a tentar encontrar soluções dentro das suas possibilidades: reabilitar património, no caso daquelas que o têm, ou estabelecendo parcerias públicas, privadas ou com as autarquias, "para permitir alojamento a melhores preços".

Mas, admitiu Fontainhas Fernandes, não chega.

"Que meios temos nós para dar resposta a esses casos? Os últimos dois quadros comunitários não permitiram um investimento em acção social ao nível de infra-estruturas, as instituições têm dificuldades, têm que manter as regras de estabilidade orçamental, e, portanto, é preciso encontrar meios de financiamento para poder dar resposta. Os meios que estão a ser colocados, nós pensamos que é um assunto que poderemos dialogar com o Governo, mas teremos que encontrar outro plafond que possa também apoiar esta solução", disse.

Querem discutir a questão não apenas com a tutela, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior -- que na segunda-feira anunciou um reforço de 2.000 camas disponíveis para os estudantes até 2021 -, mas com todo o Governo, disse Fontainhas Fernandes, que teme que a lentidão na resolução do problema se traduza na saída de alunos do sistema.

Este é um dos temas que os reitores querem levar para uma discussão nacional sobre o ensino superior já a partir de Janeiro, com um conjunto de conferências que pretendem ser "uma agenda para a década" que se segue no que a políticas de ensino superior diz respeito.

"O país precisa de ter uma agenda para a educação, para a ciência, mas também para o ensino superior. E, portanto, o grande objectivo do CRUP é desenvolver um conjunto de iniciativas que têm por objectivo fortalecer o ensino superior e dar um contributo para um país mais próspero, qualificado e mais justo", disse Fontainhas Fernandes.

A necessidade de aumentar o nível de qualificação dos portugueses, a valorização do conhecimento ou até questões administrativas e de recursos humanos das instituições são temas que as universidades querem pôr em perspectiva até 2030.

Na reunião de hoje, o CRUP reforçou a sua posição de "forte repúdio" relativamente às praxes violentas, face às notícias que marcaram o arranque do ano lectivo universitário, com vários casos de abusos noticiados e reportados às instituições.

"Estes casos que acontecem são sempre um sinal de alerta e motivo para redobrada atenção", disse o reitor da UTAD, a quem também preocupa que a extensão das praxes no tempo tenha depois impacto no aproveitamento escolar dos estudantes.

IMA // JMR

Lusa/fim

