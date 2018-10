O que é que Portugal ainda tem de fazer até 2020?

Esta semana, ouvimos a entrevista de Rita Marques Costa, jornalista de dados, a Maria João Valente Rosa, directora da Pordata, sobre a edição de 2018 do Retrato de Portugal na Europa.

Das oito metas definidas em 2010 no âmbito da Estratégia Europa 2020, apenas três foram alcançadas por Portugal. Cumprimos os objectivos relacionados com a redução da pobreza e a diminuição das emissões de gases com efeito de estufa, por exemplo. No entanto, nos indicadores relacionados com educação, investigação e emprego, há ainda caminho a fazer para atingir os valores traçados para o final da década. Conheça melhor estes resultados no nosso especial interactivo.

Com Tempo e Alma: Um jornalista do PÚBLICO e especialistas convidados pela Fundação Francisco Manuel dos Santos conversam sobre os temas mais relevantes da sociedade. Com tempo para falar, para ouvir e para pensar.

