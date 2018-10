Joana Marques Vidal defende audição de procuradores-gerais no Parlamento

Joana Marques Vidal, a actual procuradora-geral da República que cessa funções na quinta-feira, é favorável a uma audição pública na Assembleia da República das personalidades escolhidas para aquele cargo. A PGR defende, no fundo, um aperfeiçoamento do actual modelo (em que o procurador-geral é nomeado pelo Presidente sob proposta do Governo) em nome da "transparência".

"Este modelo parece-me equilibrado. Há quem defenda uma intervenção do Parlamento mesmo no processo de nomeação ou na proposta dos nomes a nomear. Penso que, mantendo-se este modelo, a intervenção do Parlamento podia-se consubstanciar na audição pública da pessoa indicada, uma audição sobre o que pensa do cargo. Poderia proporcionar uma maior transparência e um conhecimento (público) da concepção das pessoas indicadas", defendeu esta terça-feira durante uma conferência sobre o futuro da justiça, no Grémio Literário em Lisboa.

PUB

Na perspectiva da actual procuradora-geral da República, a audição não serviria de teste, mas apenas de um momento de comunicação com a sociedade sobre o que são o pensamento e as prioridades da figura nomeada pelo Presidente da República.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Esta discussão voltou à ordem do dia numa altura em que Joana Marques Vidal está de saída e toma posse na quinta-feira a sua sucessora, Lucília Gago.

PUB

Na sessão de perguntas e respostas com a assistência, Joana Marques Vidal deixou claro o que pensa sobre o actual modelo de escolha do PGR e respondeu de forma clara a uma questão sobre se a separação de poderes tinha sido assegurada no processo de nomeação de Lucília Gago: “Pode estar descansadíssimo. A Constituição garante a separação de poderes”.

Não quis, no entanto, falar sobre o caso concreto da Operação Marquês. Questionada directamente sobre o juíz Ivo Rosa que considerou que quatro meses não chegam para a fase de instrução, a actual PGR respondeu de forma genérica que existe autonomia hierárquica e que de todas as decisões se podem pedir recursos.

PUB