Incêndio que deflagrou em prédio no centro de Lisboa está extinto

O incêndio que deflagrou esta noite, pelas 21h, num prédio habitacional de quatro andares na Rua Ferreira Lapa, junto à Avenida Duque de Loulé, no centro de Lisboa, está extinto.

As chamas obrigaram à evacuação do prédio, mas não há qualquer informação de feridos. Os moradores ainda não sabem quando poderão regressar às suas casas. Os hóspedes de um hostel localizado ao lado do edifício atingido também se encontram na rua, acompanhados das suas malas.

De acordo com o site da Protecção Civil, pelas 22h20 estavam no local 16 veículos e 41 operacionais no combate às chamas.

