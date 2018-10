Encontrados corpos de dois homens desaparecidos na barragem do Pisão

Os corpos dos dois homens desaparecidos na barragem do Pisão, no concelho de Beja, foram encontrados durante a manhã e tarde desta terça-feira, de acordo com as fontes da GNR e da Protecção Civil ouvidas pela Lusa. O alerta do desaparecimento foi dado nesta madrugada.

O corpo do primeiro homem foi encontrado pelas 12h40 desta terça-feira, por bombeiros da corporação de Beja, que o procuraram com uma embarcação. O do segundo homem foi encontrado pelas 15h04, por mergulhadores da Força Especial de Bombeiros (FEB), que tinham iniciado as operações de busca cerca de 15 minutos antes.

Os corpos de ambos os homens foram transportados para o serviço de Medicina Legal do hospital de Beja, de acordo com o CDOS.

A GNR indicou que vai investigar as circunstâncias em que ocorreram as mortes.

A GNR foi alertada para o desaparecimento dos dois homens, de nacionalidade romena, de 43 e 49 anos, às 00h30 desta terça-feira, depois de terem sido encontradas as suas roupas e telemóveis nas margens da albufeira, localizada na freguesia de Beringel, concelho de Beja. Os dois homens terão ido na segunda-feira de manhã à pesca para a barragem, segundo o relato feito à GNR.

Durante a madrugada, foram realizadas buscas por militares da guarda e bombeiros nas margens da albufeira, mas foram suspensas às 4h30.

As operações retomadas a meio da manhã mobilizaram a GNR e bombeiros com dois barcos, e, durante a tarde, mergulhadores da FEB, num total de 33 operacionais, apoiados por 13 veículos, indicou a fonte do CDOS de Beja.

